Una 'máquina del tiempo' para desmontar el puente de la avenida del Mediterráneo, a finales de mayo

Las obras del soterramiento de Almería avanzan sin prisa pero sin pausa. Tras la apertura, ayer, del nuevo trazado de la autovía del Aeropuerto, ya se conoce cuándo pasará a la historia otra de las grandes infraestructuras afectadas por la segunda fase del proyecto para la integración del ferrocarril en la capital almeriense, necesario para la llegada de la Alta Velocidad desde Murcia.

Será este mes de mayo, pero «no antes de la segunda quincena». Así lo ha avanzado el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, a IDEAL, aunque ha concretado que «puede que sea en esos días o en los primeros de junio, pero en eso se está trabajando desde Adif».

El máximo representante del Gobierno central en la provincia ha especificado que el adelanto de la obra, «prevista en principio para el verano, va a ser posible gracias a que los trabajos en el antiguo paso superior de la autovía del Aeropuerto han ido muy bien y se han adelantado un mes».

De hecho, ha afirmado a este periódico que «nunca se pensó en que estaría concluido en abril, sino que se pensaba más en el mes de junio». «Adif y la dirección de la obra siempre han barajado, por tanto, el verano para la demolición del puente de la avenida del Mediterráneo», una ver reabierto el tráfico en el nuevo trazado de la vía que vertebra la ciudad de Este a Oeste.

Llevan los operarios, no obstante, «varios días con los primeros pasos para su demolición y, en concreto, con la reposición de los servicios afectados y el diseño y la preparación de los itinerarios alternativos, en coordinación con el Ayuntamiento de Almería, tanto para los vehículos particulares como para el paso del transporte público y buses urbanos», ha declarado Martín.

Para acabar con esta gran estructura viaria, será necesaria, no obstante, una suerte de máquina del tiempo. Una curiosidad que ha llamado la atención del propio subdelegado, puesto que, como él mismo ha informado a IDEAL, «la fórmula para desmantelar este puente no será la misma que para el paso elevado de la autovía del Aeropuerto. Es decir, no se hará en un solo acto, sino que se está haciendo una investigación de ingeniería previa para conocer los detalles de cómo se construyó, por secciones, para proceder ahora a su desmontaje, también por secciones, pero en sentido inverso a como se levantó».

Para Martín, el adelanto del desmantelamiento del puente a este mes es una «gran noticia» para la ciudad que ofrece una clara perspectiva de cómo se están desarrollando los trabajos de la segunda fase de la integración del ferrocarril, el proyecto más importante de la historia de la capital almeriense y que ha necesitado del apoyo y financiación tanto del Gobierno de España, a través de fondos europeos, como de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Almería.

Según ha explicado también la alcaldesa, María del Mar Vázquez, una vez reabierta la vía junto al Estadio de los Juegos Mediterráneos, empezarán este mes «a tramitar todos los permisos». «En eso estamos: teniendo mesas técnicas para determinar el día». «En cuanto esté, ustedes también lo sabrán y se lo comunicaremos a los almerienses para que sepan que van a tener incidencia en el tráfico y vamos a tener que reorganizarnos», ha especificado.

Por ello, ha declarado: «Quiero disculparme siempre por las molestias que puedan ocasionar y dar las gracias por el perfecto y maravilloso comportamiento que tenemos siempre que hay una obra».