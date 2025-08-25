Manuel Guzmán: «El acceso a una vivienda digna y asequible estará garantizado con la Ley de Vivienda» El diputado andaluz por Almería asegura que dará seguridad a los propietarios y facilitará el acceso residencial a jóvenes, familias, jubilados y personas con menos recursos

Bernardo Abril Almería Lunes, 25 de agosto 2025, 22:48

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería Manuel Guzmán ha destacado este lunes las medidas que el Gobierno de Juanma Moreno está implementando en Andalucía con el fin de solucionar el problema de la vivienda en una comunidad que en los próximos meses contará con una Ley que viene a dar seguridad a los propietarios, pero también a facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes, familias, jubilados y personas con menos recursos.

Se trata, según ha explicado Guzmán, de una normativa que nacerá con el consenso de todas las partes implicadas «dado el compromiso cumplido de Juanma Moreno de dialogar con expertos, asociaciones y ayuntamientos». De esta forma se conseguirá «ofrecer estabilidad, seguridad y soluciones para todos».

El parlamentario del PP ha afirmado que esta ley impulsada por el Gobierno Andaluz supone además una alternativa a la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez que «lamentablemente condena a los jóvenes a no tener una casa»; y, en este sentido, ha denunciado que «a pesar de que «Sánchez prometió 184.000 viviendas, la realidad es que ni están ni se les espera, sobre todo si tenemos en cuenta que sólo en 2024 el Gobierno de España dejó sin ejecutar el 67% del presupuesto destinado a esta materia, casi 2.800 millones de euros».

Ayuda a los necesitados

«Frente a la incompetencia del Gobierno de España, en Andalucía, Juanma Moreno está apostando por una ley que ayuda a quien más lo necesita, aumenta la construcción de viviendas protegidas, hace más fácil alquilar o comprar sin precios abusivos y protege tanteo a inquilinos como a propietarios», ha valorado el diputado andaluz, que ha pedido por último al Gobierno de Sánchez, especialmente a la vicepresidenta, María Jesús Montero, que «deje de castigar a Andalucía y no siga infrafinanciando esta tierra».

«Exigimos a la señora Montero, alumna aventajada del sanchismo, que dé a Andalucía los 1.500 millones que le corresponden porque lamentablemente desde que forma parte del Gobierno de Sánchez lo único que ha hecho ha sido atacar los intereses de los andaluces, tratarnos como ciudadanos de segunda y mostrar un desprecio absoluto por una tierra que no deja de ningunear y castigar con el único fin de salvar a Pedro Sánchez y mantenerse así ella en el Gobierno», ha concluido.