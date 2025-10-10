Manga, teatro y música para disfrutar el fin de semana en la provincia Pastora Soler visita la Plaza de Toros y Gádor celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario

Entre una feria, festivales con tributos musicales, humor, teatro, juegos para los más pequeños y música en directo, Almería ofrece un amplio abanico de opciones para disfrutar de este puente de octubre. Cultura, tradición y ocio se dan la mano en la provincia.

III Festival Mundial del Foodtruck

Del 10 al 13 de octubre, el Parque Municipal de El Ejido se convierte en un gran punto de encuentro sobre ruedas. El III Festival Mundial del Foodtruck es el escenario para una gran variedad de actividades, desde tributos musicales a Camela, Bon Jovi o Extremoduro, a propuestas para los más pequeños como cuentacuentos, payasos o pintacaras.

Mangafest Almería 2025

Los días 11 y 12 de octubre, el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-El Toyo (Retamar) acoge el Mangafest Almería 2025, el gran Festival de Cultura Asiática y Videojuegos de Almería. Un evento que reúne a miles de aficionados al manga, el anime, los videojuegos y la cultura pop oriental.

El programa incluye concursos de cosplay, exhibiciones, talleres, zonas de realidad virtual y la presencia de artistas, dobladores e influencers del sector. Una cita imprescindible para disfrutar en familia o entre amigos.

Teatro y comedia

El Festival Provincial de Teatro Almeriense continúa su programación con obras locales que reivindican el talento escénico de la tierra a lo largo de distintos municipios. Por su parte, el Festival Nacional de Comedia de Almería presenta este fin de semana a Sharonne, la popular artista y ganadora de Drag Race España, en un espectáculo cargado de humor, música y sátira social.

XX Festival Internacional de Títeres D´hilos

Adra vuelve a convertirse en epicentro del teatro con la vigésima edición del Festival Internacional de Títeres de Hilos, con la obra 'La Costurerita Valiente', de la compañía Xarop Teatre.

Pastora Soler, en la Plaza de Toros

El sábado, a las 22:00 horas, la Plaza de Toros de Almería recibe a Pastora Soler, una de las grandes voces de la música española, que llega con su gira 'Rosas y Espinas'. No faltarán sus éxitos más conocidos y baladas.

Cine y memoria

Del 9 al 11 de octubre, la Casa del Cine de Almería celebra las Primeras Jornadas de John Lennon en Almería, con un programa que incluye cuentacuentos, charlas, recitales y proyecciones dedicadas a la estancia del músico británico en la ciudad en 1966.

Además, los cines de la capital reestrenan este fin de semana la película 'Avatar', todo un clásico moderno que regresa a la gran pantalla en versión remasterizada.

Gádor se viste de fiesta

Por su parte, la Villa de Gádor vive este fin de semana sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario, una de las citas más destacadas del calendario local. Durante cuatro días de celebración, vecinos y visitantes pueden disfrutar de actividades para todas las edades: pasacalles, música en directo, juegos populares, degustaciones y actos religiosos que culminarán el domingo con la tradicional procesión de la patrona.