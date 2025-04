«Mamá, ¿puedes hacerme transferencia y mañana te lo devuelvo?», crecen las estafas del 'hijo en apuros' en Almería

Nerea Escámez Almería Lunes, 21 de abril 2025, 13:40 Comenta Compartir

«Hola mamá, tengo el teléfono roto, me han prestado uno mientras se arregla», comienza el mensaje con el que pretende engañar a su víctima. Todo se hace a través de WhatsApp, sin dar la cara y excusándose de que no pueden hablar por teléfono. «Tengo que pagar un préstamo que vence mañana, me puedes hacer una transferencia y mañana te lo devuelvo?», pregunta el ciberdelincuente utilizando el método del 'falso hijo en apuros' para pedir dinero de forma «urgente».

Esta estafa ha crecido como la espuma en la provincia y la Guardia Civil de Almería ha advertido de un «preocupante» incremento de estos fraudes con los que se hacen pasar por hijos de las víctimas para sustraer el dinero de la cuenta bancaria. Los estafadores exigen a las madres «transferencias bancarias o pagos mediante bizum» para recibir el dinero lo antes posible.

Desde la Comandancia de Almería han indicado que, en la mayoría de los casos, estos mensajes son enviados «de forma masiva e indiscriminada, sin hacer uso de nombres propios». También se han detectado casos «más elaborados en los que los delincuentes recopilan información personal a través de redes sociales como, apodos familiares, lugares de residencia o viajes recientes», con la finalidad de aumentar la credibilidad del engaño.

Ahora luchan, además, con las herramientas que emplean la Inteligencia Artificial para hacerlas más reales si caben. Por ejemplo, los estafadores llegan a suplantar las voces y, a través de WhatsApp, envían audios para ganarse la confianza de las víctimas, plantear una situación en apuros y pedir el dinero.

Por este motivo, Guardia Civil recomienda establecer con los familiares cercanos una contraseña, es decir, una palabra secreta previamente acordada que solo conozcan el emisor y el receptor. «Este mecanismo puede ser clave para verificar la identidad en situaciones sospechosas o urgentes», indican.

Ante esta situación, la Guardia Civil recomienda seguir las siguientes pautas para evitar caer en una estafa. Primero, antes de realizar cualquier pago, intentar contactar con su hijo o hija a través de su número habitual. Si no lo consigue, contacte con otro familiar o persona de confianza.

Es importante desconfiar de mensajes que transmitan urgencia o presión para efectuar un pago inmediato. Con el uso de una palabra clave se podrá corroborar la identidad en comunicaciones sospechosas; hay que prestar atención al lenguaje utilizado en el mensaje. Guardia Civil indica que si detecta que su hijo utiliza un lenguaje o expresiones distinto al habitual, sospeche.

Si, finalmente, siguen persistiendo sus dudas o ha sido víctima de una estafa, desde la Comandancia de la Guardia Civil indican que hay que acudir al cuartel más cercano o llamar al 062.