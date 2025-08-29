La magia y la diversión convocan a casi 200 niños y niñas en la Fiesta Infantil de Feria de CSIF El evento, que cumple este año su décimo novena edición, tuvo la gran actuación del Mago Manley y el sorteo de una camiseta de UD Almería y una tabla de paddle surf

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, celebró ayer, día 28, organizado por su Área de Acción Social, su tradicional Fiesta Infantil de Feria que, en su edición número diecinueve congregó a más de dos centenares de niños y niñas, todos ellos hijos y familiares de afiliados y afiliadas del sindicato.

La actuación central del evento corrió a cargo del Mago Manley quien supo divertir y sorprender a pequeños y mayores con sus trucos de naipes, aros y pañuelos, haciendo que la magia y las risas fueran las protagonistas de la tarde. Durante la fiesta también hubo un córner glitter donde los y las protagonistas de la tarde pudieron hacerse tatuajes o añadir mucha purpurina, brillos y gloss a su indumentaria.

Al terminar la actuación, los pequeños asistentes pudieron deleitarse con una rica merienda y participar en un sorteo que tuvo por obsequio tres balones de fútbol de reglamento, una camiseta de la Unión Deportiva Almería y una tabla de paddle surf.

Para el presidente del sindicato, Juan Fernández, la Fiesta infantil es una cita ineludible de la Caseta Tradicional de CSIF que organiza el Área de Acción. Además, este año han participado en la fiesta como invitados, los alumnos y alumnas de la Escuela de Fútbol Futsal Almería, con la que el sindicato colabora desde su responsabilidad social corporativa. «Como cada jueves, llenamos de risas y actividades nuestro espacio en la Feria, con una tarde muy familiar y que es una cita imperdible para los hijos e hijas de nuestros afiliados y afiliadas», explica Fernández.

Por otro lado, el presidente subrayó ayer la gran acogida que están teniendo los dos espacios con los que cuenta el sindicato en el recinto ferial de la Vega de Acá, con sus correspondientes programas de actividades. Por último, invitó a almerienses, visitantes y amigos a que aprovechen estos últimos días de Feria y visiten tanto la Caseta Tradicional del sindicato como la Joven.