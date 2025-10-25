«Si las mafias captan a los jóvenes, serán delincuentes toda su vida» El comisario concede a IDEAL su primera entrevista tras aterrizar en el cargo hace tres meses y desgrana la reorganización de la plantilla del Cuerpo Nacional de Almería

El comisario jefe provincial Antonio Delgado de los Reyes llegó hace tres meses a Almería con el compromiso y la disposición de mantener a raya a los criminales así como de aumentar la eficacia y detenciones en cada operación liderada por sus policías. No es tarea fácil, pero su dilatada experiencia en Cádiz, Sevilla y Málaga le va a permitir implementar cambios que harán de la Comisaría Provincial un fortín contra los malhechores. En su primera entrevista a IDEAL desde que llegó a la provincia, desgrana su labor e intenciones con el cuerpo nacional para continuar siendo un referente en la sociedad almeriense.

–¿Cómo es el mapa actual del crimen organizado en Almería?

–En Almería hay varias áreas delincuenciales. La primera, que destaca con respecto al resto de España, es el tráfico ilícito de personas. Hoy por hoy, las redes de inmigración encabezan el delito más fuerte que tenemos en Almería. En lo que al tráfico ilícito de migrantes, tenemos a los patrones de pateras, que traen a personas de Argelia, principalmente de la parte oriental de Marruecos, y es una circunstancia que también está empezando a afectar a las islas Baleares.

–¿Se están produciendo detenciones?

–Sí, se están deteniendo y condenando a los patrones de las pateras y a los responsables de las mafias. Para ello, la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales hace una gran labor en la provincia.

–Dentro de esta rama, tenemos la trata de personas que vienen de otros países...

–Así es y, además, ha bajado la estadística en Almería. Lo que no significa que haya desaparecido, sigue existiendo en casas privadas. Tenemos un grupo enfocado en este tipo de delito para que no se produzcan, pero las actuaciones ya no son como antaño, cuando se liberaban a 50 mujeres que estaban en redes de trata. Ahora se pueden liberar a cuatro o cinco víctimas, lo que evidencia su disminución respecto a años anteriores. Nuestros policías hacen inspecciones, además, de delitos contra los derechos de los trabajadores que van a invernaderos y salen detenciones, expedientes, etcétera.

–¿Qué otras áreas preocupan?

–El segundo delito más importante en la provincia, que es el tráfico de cannabis. Después de las redes de inmigración ilegal, en el paso por frontera, aduanas, principalmente el puerto. También hay alijos en la playa que se camuflan en zonas como Las Negras, que afecta al Levante y, además, en El Ejido y Adra, en el Poniente almeriense.

–¿Camuflados?

–Sí, se camuflan principalmente en invernaderos. Los dejan enfriar y después, lo trasladan a camiones para transportarlo. También sigue habiendo transporte de hachís, de hecho, el 'informe octa' en la Unión Europea que desgrana la amenaza del crimen organizado en Europa ha premonizado los delitos que se van a cometer y hablan que este marco del Mar Mediterráneo, el Mar de Alborán, es una de las zonas calientes por el tráfico ilícito de personas y de hachís. Y, por último, otra de las áreas que nos concierne y preocupa como delito importante, no con tanta entidad organizativa, son las plantaciones 'indoor' de marihuana.

–De hecho, hay barrios marginales de la capital que están sufriendo esta problemática...

–Sí, pero es que estos cultivos 'indoor' ya están abarcando también muchísimas otras zonas de la provincia donde no hay comisaría, pero sí tenemos presencia policial debido a la materia de competencias. Y, mezclado con estas plantaciones marihuana 'indoor' para proteger los cultivos, nos estamos encontrando armas que vienen procedentes de otros países que entran con bastante fluidez por Almería.

–¿Preocupa la captación a jóvenes de barrios marginales?

–Preocupa y mucho porque no es que sea el caldo de cultivo, sino que es de futuro, porque si captan a un chaval joven lo tendremos ya como un delincuente para todo el resto de su vida. Es una oferta muy sugerente que está pasando. Si ven que apoyando una embarcación para llevar gasolina al mar de Alborán reciben unos 5.000 euros, por ejemplo, pues son carne de captación y para ello lo trabajamos con Participación Ciudadana haciendo incursiones en todos los colegios, sobre todo en los de las zonas marginales. Tenemos la agenda al cien por cien de nuestras capacidades enfocado en eso, porque la prevención es vital y, a largo plazo, da resultado.

–De hecho, en zonas como El Puche, Pescadería, El Quemadero en los últimos días se están produciendo cortes de luz por los enganches ilegales...

–Sí y vamos a intentar solucionarlo. Para ello, necesitamos que el resto de entes y administraciones nos sigan el ritmo tanto a Policía Nacional. Sé que es una situación difícil pero voy a intentar solucionarlo. No es algo que se produzca a corto plazo, la idea es ir por zonas y dejarlas limpias pero necesitamos poner medios entre todas las administraciones para que no ocupen las viviendas de nuevo y reactiven las plantaciones. Es muy complejo y trabajaremos para dar una solución a los barrios almerienses.

–¿Y qué hay de diferente en Almería que no ocurra en otros puntos calientes como son Cádiz o Málaga?

–No tiene un factor diferencial. Es el mismo que el resto de provincias andaluzas de la costa. Almería por su situación geográfica y los avances, se ha beneficiado recientemente del Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar que nuestro ministro creó en 2019 y que se ha ampliado hasta Almería y Huelva. ¿Qué ha implicado eso? Mayor refuerzo y medios materiales. La presión que hicimos en el Campo de Gibraltar, que yo he sido jefe de La Línea de la Concepción y segundo de Algeciras, hizo que echáramos a la Costa del Sol a las mafias. Trabajábamos muchísimo con OCON-Sur. Desde la Costa del Sol, la presencia diaria de Unidad de Intervención Policial (UIP) o Unidad de Prevención y Reacción (UPR) está echándolos hacia Almería y el sur de Murcia. Lo mismo ocurre con la presión de Campo de Gibraltar y Bahía de Cádiz los están echando a Ayamonte y a El Algarve, donde encima tienen sus narcoembarcaderos.

–¿Y estamos mal con respecto a la presencia de mafias?

–No es cuestión de que sea una zona mejor que otra, simplemente, que si hay presión policial en un lado, los delincuentes se van a ir a otro. Si ahora realizamos mayor presión aquí, se irán a Murcia, Málaga o La Línea. La mayoría de las detenciones es de gente que viven en La Línea y Algeciras.

–¿Considera que ha aumentado la actividad delictiva en los últimos años en Almería?

–Se habla de una baja estadística. Si nos centramos en el delito común, podemos decir que está estable. Con ello me refiero a delitos contra el patrimonio, los robos con fuerza, en domicilios o robos donde se emplee la violencia. Todo eso podemos decir que está estabilizado. El resto de delitos, lo vamos a evidenciar nosotros.

–¿De qué manera se va a conseguir esta evidencia?

–Con la implementación de nuevos grupos en la Comisaría Provincial de Almería. Ahora se va a evidenciar más delitos de crimen organizado, porque va a haber una iniciativa. Nadie va a venir a denunciar que están haciendo un alijo o que está entrando una patera con 100 ilegales. Lo haremos nosotros. Sacaremos a la luz delitos que antes no se tenían constancia, sobre todo de crimen organizado y de blanqueo de capitales.

–¿Cuáles son esos grupos que se van a crear?

–Cuando llegué hace casi cuatro meses, la Brigada de Policía Judicial de Almería tenía ocho grupos. Pues ahora son 13. He metido cinco más porque los he diversificado. Cuando hice un análisis situacional de Almería, vi que los delitos subían, no de forma excesiva, pero iban subiendo. Entonces, dije, hay que frenar los delitos. Lo primero en lo que pensé fue en un Grupo de Respuesta Nocturno. No solo para los comunes, sino para los violentos. Por ejemplo, tiroteos, pinchazos en la salida de las discotecas, robos con violencia por la noche. Entonces, se ha creado con agentes de paisano bajo el nombre policial de 'Sombra'. Eso antes no existía. Su función es, exclusivamente, la de prevenir determinadas modalidades delictivas y dar respuesta a las que ya están activas. Por ejemplo, si hay un hombre robando con violencia en el Paseo Marítimo. Pues el objetivo es evitar que siga cometiéndolos. En ese grupo, hay una figura de negociador policial para incidentes críticos y un subgrupo de apoyo para, en caso de haber un secuestro, se llamen a los equipos de Guadalajara, los GEO y, el GOE, en Málaga. Entonces tenemos cubiertas las necesidades de prevención y de un incidente crítico por la noche —tiroteos, asesinatos o secuestros—. También estamos desarrollando un programa de cierre por barrio y ciudad en los que queremos contar con el apoyo de Policía Local o Guardia Civil, que permita, en situación extraordinaria, cerrar la ciudad si el caso lo requiere.

–¿Y el resto?

–Dentro del grupo de respuesta noche, habrá agentes que trabajarán 'a la carta', con objetivos, zonas calientes y franjas horarias. Se ayudarán de la inteligencia, que nos dice cuándo, dónde y quiénes suelen cometer estos delitos. Apenas lleva tres semanas. Después, Udyco pasará de tener un grupo a tres. Se recalifica y abarca el crimen organizado y un grupo de fuentes. Además, también se reorganizará el grupo de blanqueo de capitales que se enfocará, no solo en la investigación patrimonial sino en la de blanqueo.

–¿Se traducirá en nuevas formaciones para sus agentes?

–¡Por supuesto! Se están haciendo cursos y ahora tenemos a varios compañeros en Madrid. Van a ir poco a poco hasta que todos estén formados. El objetivo es ir perfeccionando y especializando a una parte de la plantilla. Habrá 30 o 40 policías que se dedique específicamente a esto, del total de agentes que tenemos en el catálogo provincial.

–¿Y se espera una ampliación de plantilla?

–Se va a intentar conseguir el cien por cien del catálogo de los funcionarios asignados a la comisaría.

–¿Qué pretende con esta redistribución de cara a los próximos diez años?

–Primero, un método serio de trabajo. Después, busco una mayor eficacia y, además, una mayor eficiencia. Cuando se hace una selección de personal adecuado, se hace o por perfil en capacidad de trabajo o por titulación, porque los que están en blanqueo de capitales, por ejemplo, son economistas. En el área de fuentes, tenemos a policías con capacidad jurídica que tienen que ir a prisiones, hablar con fiscal antidroga o el fiscal jefe. Entonces, queremos un método que habrá que ir puliendo según las nuevas técnicas que se vayan implementando pero que nos brinde una seguridad jurídica y una eficiencia contra los delincuentes.