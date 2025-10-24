Contra las mafias y el blanqueo: la Policía se reorganiza con grupos especializados en Almería El comisario jefe provincial revoluciona el organigrama del Cuerpo Nacional para arremeter contra las organizaciones criminales del territorio

Nerea Escámez Almería Viernes, 24 de octubre 2025, 23:23 Comenta Compartir

Almería ha gestado en los últimos años un escenario criminal cada vez más complejo y específico. Plantaciones de marihuana bajo techo, redes dedicadas al tráfico de inmigrantes, bandas vinculadas a la trata de seres humanos y organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales. Esta tendencia, que no ha pasado inadvertida para la Policía Nacional, ha impulsado un cambio sin precedentes en la estructura organizativa del Cuerpo Nacional de Almería.

La estrategia, dirigida por el comisario provincial, Antonio Delgado de los Reyes, persigue tres objetivos: la especialización de los agentes, reforzar la presencia policial en las calles y frenar las organizaciones criminales.

Tras tres meses en el cargo y un análisis específico de la situación delincuencial de Almería, Antonio Delgado de los Reyes ha analizado qué policías son aptos para desempeñar distintas tareas y, decidido a dar un giro de 360 grados a la plantilla existente, pretende evidenciar la eficacia de los efectivos ante los delincuentes.

En una entrevista concedida a IDEAL, y que se publicará de forma íntegra en la edición de este domingo, ha desgranado la redistribución que se está practicando en la Comisaría para que los agentes nacionales puedan cercar a 'los malos' en áreas que están despuntando en los últimos meses. Esto es, contra el crimen organizado –tráfico de inmigrantes, trata de personas, tráfico de droga, plantaciones de marihuana 'indoor' y armas– y el blanqueo de capitales.

Hasta el momento, el organigrama de la Comisaría Provincial de la Policía se había compuesto por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam), Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco), Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev), Robos, Hurtos, Ciberdelincuencia y Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef). De ahora en adelante, este escenario cambiará radicalmente dado que ya se están produciendo formaciones y especializaciones en los agentes para pulir sus capacidades a la hora de enfrentarse a nuevas operaciones.

División de los grupos

Para frenar los delitos –tanto comunes y violentos–, se ha creado un Grupo de Respuesta Noche que, con agentes de paisano, actuará ante tiroteos, pinchazos a la salida de discotecas y robos con violencia en viviendas y domicilios, entre otros. El objetivo es prevenir estas situaciones ya que, hasta el momento, no había agentes con esta función exclusiva.

En este mismo área habrá agentes con trabajos 'a la carta' que tendrán funciones específicas y se centrarán en las zonas calientes de Almería en determinadas franjas horarias. Delgado de los Reyes ha adelantado que «se ayudarán de la inteligencia que dice cuándo, dónde y quiénes suelen cometer estos delitos».

En el grupo de Udyco, que hasta el momento funcionaba con un grupo, se amplía a tres para abarcar con más profundidad todas las ramas del crimen organizado presentes en la provincia: narcotráfico, tráfico ilegal de migrantes, plantaciones bajo techo y tráfico de armas. Además, se ha implementado un grupo de fuentes que trabajarán bajo un marco jurídico que garantizará que las informaciones queden registradas.

La Policía Nacional tampoco ignora el frente económico por lo que desde Comisaría se ha dado forma al grupo de blanqueo de capitales que se encargará de investigar la actividad patrimonial y el circuito completo del dinero ilícito.