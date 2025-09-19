Madrugada de colas para apuntarse a natación: «A las 5 de la mañana ya se recogía el número 57» El PSOE denuncia que «la falta de plazas y la deficiente organización» del Patronato de Deportes deja sin plaza a muchos usuarios tras horas de espera

El PSOE de Almería ha denunciado que «decenas de personas mayores se han visto forzadas un año más a hacer cola desde la madrugada» ante las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes para inscribirse en el Programa de Actividad Física para Mayores que organiza el Ayuntamiento, «especialmente, en natación».

«La falta de plazas y la deficiente organización del Patronato han provocado que muchos de ellos, tras horas de espera, se queden sin la posibilidad de acceder a unas actividades esenciales para su bienestar físico y social», ha criticado el Grupo Municipal Socialista (GMS) en un comunicado este viernes.

«He venido a las 5 de la mañana y no sabemos si nos quedaremos fuera, no hay plazas», lamentaba una de las afectadas. «Peor que el año pasado, hay gente desde las 11 de la mañana de ayer para coger número, durmiendo en colchonetas de la playa en la puerta», relata otra vecina, evidenciando «la falta de soluciones por parte del Consistorio», a juicio del PSOE.

Carta al concejal

Un grupo de usuarios ha relatado la experiencia de esta espera a las puertas del Patronato en una carta manuscrita remitida al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, que han acompañado de las firmas de los presentes. Con esta misiva, según expresa la misma, «quieren mostrar su desacuerdo por la gestión de las actividades para mayores y, más en concreto, por la de natación».

Describen los firmantes que la «provisión de plazas es más que insuficiente respecto a la demanda, esto da lugar a que haya personas que desde las 10.30 horas del día de ayer empezaron con turnos para conseguir una plaza». Aseguran que, «a las 5.00 de la mañana ya se recogía el número 57».

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha criticado «la sensación general de indignación y desamparo a la que el Ayuntamiento somete a nuestros mayores». En su opinión, la falta de plazas es consecuencia «de la pésima gestión de las instalaciones deportivas del PP en los últimos años, ya que sus concejales son incapaces de volver a poner en marcha piscinas que llevan años cerradas como la del Pabellón Jairo Ruiz o la de Costacabana».

Los socialistas consideran que «el cierre de esas piscinas ha reducido drásticamente la oferta, condenando a cientos de mayores a quedarse fuera o a someterse a esperas inhumanas por un servicio público».

Subida de precios

Las personas mayores presentes ante el Patronato de Deportes, ha indicado el GMS, también han denunciado «la subida de precios abusiva» de las actividades, «ya que han pasado de pagar 10 euros a pagar 30 euros».

«Este episodio no es un hecho aislado, sino el reflejo de una política deliberada de abandono de los servicios públicos y de falta de consideración hacia las personas mayores por parte del gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería», ha insistido Fátima Herrera.

«Mientras se presume de cuidar a los mayores con actividades de postureo, la realidad es que se les obliga a pasar la noche en la calle por un servicio básico, se les triplica el precio de las actividades y se les priva de instalaciones por una gestión negligente e ineficaz», ha concluido.