Las madres de El Puche, guías clave para la divulgación científica

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del Parque de las Ciencias de Granada y un amplio consorcio de instituciones científicas y educativas ... andaluzas han puesto en marcha la iniciativa 'De la investigación a la práctica: las madres de la ciencia', un proyecto piloto que une investigación y divulgación educativa con un enfoque social e inclusivo.

Esta acción ha comenzado este jueves en el almeriense barrio de El Puche. Se ofrecerán actividades en distintas fechas a lo largo del mes de noviembre dentro de la actividad, que finaliza el 11 de diciembre con una jornada en la que el propio alumnado pondrá de manifiesto los resultados de su propio aprendizaje, como guía ante otros compañeros y familiares.

El proyecto, ha explicado el Parque de las Ciencias en un comunicado este viernes, nace con el objetivo de promover el acceso equitativo e inclusivo a la cultura científica entre familias, niños, niñas y jóvenes que habitualmente no tienen acceso a la divulgación educativa de la ciencia, con especial atención a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad social. Las actividades combinan formación, talleres científicos, visitas a centros de investigación y espacios de participación guiados por el propio alumnado.

Evidencia científica

El proyecto parte de estudios que demuestran que el rol de las familias —y particularmente de las madres— es un factor clave en el interés y la identificación de la juventud con la ciencia y la tecnología, incluso por encima de su género o nivel socioeconómico. Por ello, la iniciativa pone el foco en su participación activa para favorecer vocaciones científicos y reducir la brecha de género en ciencia desde edades tempranas.

En palabras de Pilar López Gómez, vicedirectora del IES Río Andarax de Almería, es una gran oportunidad para el centro: «Permite motivar al alumnado y ponerlo en contacto con las familias y que ellas valoren el trabajo que hacen; trabajamos sus habilidades para expresarse, para que adquieran mayor autoestima y que se den cuenta de que son válidos y de que son capaces; de que ellos también pueden ocupar un sitio en la ciencia y en la divulgación».

Desde el punto de vista científico, esta iniciativa permite conocer también qué esperan de la divulgación, qué temas les resultan de más interés y cómo les gustaría que se transmitieran los contenidos. «Este proyecto es una oportunidad única y muy innovadora de aprender a hacer divulgación científica teniendo en cuenta la perspectiva de los grupos sociales con menos posibilidades de tener acceso a una educación formativa superior y, por tanto, de poder continuar con esas vocaciones científicas que se suelen iniciar en las etapas de Primaria y Secundaria», ha señalado Soledad de Lemus, investigadora y profesora titular de Psicología Social en la Universidad de Granada que también participa en el proyecto.

Colaborativo y multidisciplinar

El proyecto está organizado por instituciones de investigación y divulgación como el Parque de las Ciencias —en concreto, por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación—, el Centro de Investigación Cerebro, Mente y Comportamiento de la Universidad de Granada, el Observatorio de Calar Alto (Almería), el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), el Servicio de Divulgación Científica de la Universidad de Almería y el Centro de Estudios de las Migraciones (CEMyRI) de la Universidad de Almería.

Además, cuenta con la colaboración de asociaciones sociales y centros educativos del barrio: Ítaca, Movimiento por la Paz, el IES Río Andarax y el CEIP El Puche, unidas a la Oficina Europea de Recursos Educativos para la Educación Espacial de la Agencia Espacial Europea en España (ESERO-ESA).

Ana Guijarro, astrónoma del Observatorio de Calar Alto, ha recordado el compromiso de la ciencia con la sociedad. «Como científicos tenemos la obligación de devolver a la sociedad todo lo que se invierte en nosotros; está claro que si podemos devolver avances científicos y tecnológicos es muy importante, pero si, además, podemos hacer llegar la ciencia a la sociedad es mucho mejor. En este caso, este proyecto me permite devolver la ciencia que más me apasiona, que es la Astronomía, a unas mujeres que, por su situación, no tienen la oportunidad de acercarse a ella», ha apuntado.

'Del cielo a la Tierra'

El programa de divulgación incluye sesiones temáticas, talleres y una visita al Observatorio de Calar Alto el Almería que se engloba en el ciclo educativo 'Del cielo a la Tierra', cuyas sesiones se iniciaron el jueves y tendrán fechas puntuales durante el mes de noviembre y una actividad final el próximo 11 de diciembre. Estas acciones contarán con la participación de astrónomos, divulgadores y personal investigador.

«Supone una manera diferente de asumir los contenidos del ámbito científico. Incluir a las familias en este aprendizaje y darles su lugar como transmisoras de esta información al alumnado es muy valioso para su decisión futura dentro del vínculo con la sociedad como futuros trabajadores. Para el CEIP El Puche este inicio de proyecto ha supuesto intervenir en la recepción de las madres participantes en las distintas charlas que van a tener lugar; para ello hemos realizado una decoración especial y espacial para que las familias tuvieran una impresión diferente del entorno educativo con un aspecto astronómico, que visualmente llamara la atención. Esto nos va a servir para dinamizar otras iniciativas que se van a trabajar con los niños, con un proceso de tutorización entre iguales en el que el propio alumnado se va a convertir en maestro de otros compañeros», ha destacado el director del CEIP El Puche de Almería, Ramón Espinoza.

Entre las actividades previstas destaca la organización los talleres de astronomía, ciencia y salud dirigidos a alumnado y familias, los días 6 y 12 de noviembre; una visita al Observatorio de Calar Alto, el 18 de noviembre; la instalación y divulgación de la microexposición científica 'Cambio climático. Cambio global ¡Tómatelo en serio y actúa!' guiada por el propio alumnado del IES Río Andarax, del 6 de noviembre al 11 de diciembre; o el taller 'Lanzamiento de cohetes' impartido por la Oficina ESERO España de la ESA, el 11 de diciembre.

Tras la ejecución del programa se realizará una evaluación científica del impacto de las actividades en la percepción e interés por la ciencia entre madres y jóvenes del barrio. Con los resultados se elaborará un informe científico y un manual de recomendaciones para fomentar la comunicación científica inclusiva, además de un vídeo documental con testimonios de los participantes.