La madre de una vendedora de la ONCE de Almería gana el Sueldazo: 2.000 euros al mes durante 10 años «Qué alegría más grande el poder solucionarle la jubilación«, manifiesta emocionada

Ideal Almería Domingo, 12 de octubre 2025, 11:00 Comenta Compartir

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma un premio de 240.000 euros, en Almería. La suerte la ha dado María Molina, que vendió la serie agraciada con esa cantidad en la Avenida la Estación de la capital almeriense. Molina, que es afiliada y vendedora de la ONCE desde 2019, ha dado la suerte desde su mismo quiosco, donde cada día espera a sus clientes, en la Avenida de la Estación. Pero no contenta con eso, Molina ha dejado la suerte en casa, concretamente en la de su madre.

«Qué alegría más grande el poder solucionarle la jubilación – dice, emocionada-. Estoy muy contenta, no se puede explicar lo que significa para mí. Es justo el año de nacimiento de mi madre y por eso siempre la llevamos, y mira cuánta suerte ha dado». María tuvo que dejar la fisioterapia por problemas con la muñeca, pero no le tiembla la mano a la hora de repartir premios: es el tercero mayor que da desde que entró a esta casa. «Es un orgullo grandísimo, de verdad es que sí» concluye la vendedora, al borde de las lágrimas.

El sorteo del sábado, ha explicado la ONCE en una nota, tenía motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Además, ha dejado otros 20.000 euros con un cupón premiado en Huelva. El resto de los premios se repartieron entre Comunidad Valenciana y País Vasco.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Para este martes, 14 de octubre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece su mayor bote, un premio de 56 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.