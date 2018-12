Mabel Hernández conmina a cambiar el reglamento de pleno para cobrar un sueldo Mabel Hernández tras el pleno municipal en el que anunció su paso al grupo de no adscritos. / A.A. La concejal no adscrita, que según la normativa municipal debía quedar sin salario, reclama este derecho en base a varias sentencias judiciales ALICIA AMATE Almería Sábado, 1 diciembre 2018, 00:32

De nuevo, un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Almería -el segundo este mes- motivado por la decisión de la ya única concejal no adscrita de la corporación, Mabel Hernández, que desde el pasado día 16 de noviembre no forma parte del Grupo Municipal de Ciudadanos. El asunto puesto sobre la mesa ayer -que el PSOE, por cierto, quería que se quedará ahí- era el reconocimiento y mantenimiento de sus derechos individuales adquiridos como concejal, tanto respecto a la asistencia a comisiones informativas como sobre su remuneración económica que, tras un periodo de exposición pública de 30 días, podría ser de dedicación parcial al 75 por ciento tras la modificación de la normativa hasta ahora vigente en el Consistorio capitalino.

De acuerdo al Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Almería, tal y como adelantó IDEAL, «los miembros no adscritos no tendrán la asignación económica fija ni variable que corresponde a los grupos políticos, al no pertenecer a ninguno de ellos». Una medida, recogida en el artículo 41 del citado texto, orientada a evitar el transfuguismo y que Hernández solicitó derogar o modificar en base a la jurisprudencia sentada por distintas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, por las que el citado artículo sería considerado «contrario al derecho» así como un atentado al «principio de jerarquía normativa». Un informe de la Secretaría estima parcialmente el recurso presentado en el Registro municipal por la concejal no adscrita y, entre otras cuestiones, apunta a «la necesidad de adecuar el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Almería a la doctrina expuesta y contenida en las sentencias que se han indicado del Tribunal Constitucional». Sin embargo, en lugar de derogar el artículo 41 «como solicita la recurrente» -esto es, Mabel Hernández-, apunta a «modificar su texto, para que se adecúe a este marco legal, manteniendo la situación económica individual» de la edil.

Esta modificación, aprobada con las abstenciones de los concejales de Ciudadanos y el voto contrario de los socialistas, permitirá, por lo tanto a Hernández mantener sus retribuciones -al 75 por ciento- así como formar parte de las comisiones informativas, cuya composición, por otro lado, se verá modificada. Un efecto contra el que se pronunció ayer la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Adriana Valverde, dado que el grupo socialista quedaría con menor representación que el resto, con dos miembros frente a los cuatro del PP y los tres que conforman el resto de grupos (IU, Cs y no adscritos).

«Un precedente grave»

Asimismo, la portavoz del Grupo Municipal Socialista lamentó que, la modificación de la normativa por la que se rige el Pleno del Ayuntamiento de Almería podría «estar sentando un precedente grave» del que podría hacer uso «cualquier concejal que no esté cómodo». Un comentario sobre el que ironizó el edil popular Miguel Ángel Castellón alegando que en sus filas no hay riesgo de tránsfugas y poniendo en duda si la bancada socialista «tiene ese miedo». Afirmó también Castellón -en «un pleno que entra dentro de la legalidad pero no de la normalidad»- sobre la modificación del reglamento que «puede gustar más o menos, pero es un acto de responsabilidad». Ante estas circunstancias, el Grupo Municipal Socialista se plantea presentar alegaciones a la modificación del Reglamento Orgánico, para lo que tendrá un plazo de 30 días, no sin antes revisar «pormenorizadamente el asunto».

Por su parte, la exedil de Ciudadanos garantizó que «no existen intenciones torticeras ni espúreas» en su petición de modificar el reglamento para mantener sus derechos como concejal no adscrita. De ser aprobado definitivamente el acuerdo alcanzado en el pleno extraordinario de ayer tras el periodo de alegaciones, Mabel Hernández cobraría con carácter retroactivo el 75 por ciento del salario de concejal.