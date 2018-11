Mabel Hernández acusa a Cs de «pasividad y completa inoperatividad» en su caso Mediante un comunicado informa de su pase al grupo de no adscritos por su «aislamiento» SERGIO GONZÁLEZ HUESO Martes, 13 noviembre 2018, 13:43

La todavía concejala de Ciudadanos en Almería, Mabel Hernández, culpa al que hasta ahora ha sido su partido de su marcha acusándolo de haberse comportado con «pasividad y completa inoperatividad» en el problema de supuesto «aislamiento» que vivía en su grupo, el mismo que no solo no habría mejorado tal y como le prometieron tras su primera 'espantada', sino «que ha ido empeorando progresivamente», según ha explicado a los medios de comunicación a través de una nota.

En ella adelanta que abandona su partido pero no así su acta de concejala, pues apurará «hasta el final de legislatura para así poder cumplir» sus funciones al «servicio de los almerienses», ha concluido.

Por el momento, desde Ciudadanos Almería no han querido hacer declaraciones, lo que no quiere decir que las realicen a lo largo de un día de hoy que se prevé muy largo tras la marcha de una de sus tres concejales, lo que deja al partido en el Ayuntamiento de la capital en una situación comprometida.

Comunicado de Mabel Hernández:

El pasado 17 de julio de 2017 volví al grupo municipal de Ciudadanos, después de que me asegurara mi partido que la situación que venía sufriendo desde principio de legislatura iba a ser reconducida. Desde esa fecha, la situación no ha mejorado, sino que, por el contrario, ha ido empeorando progresivamente. El aislamiento, falta de información y comunicación por parte de mis compañeros del grupo municipal, han sido una constante en el día a día, que me impiden desarrollar mi trabajo en el ayuntamiento como corresponde. Llegado a este extremo, y ante la pasividad y completa inoperatividad de mi partido en este asunto, me veo abocada, una vez más y de forma definitiva, a tomar la decisión de dejar de pertenecer al grupo municipal de Ciudadanos en el ayuntamiento de Almería y pasar a la condición de concejal no adscrita hasta final de legislatura, para así poder cumplir con mis funciones de concejala al servicio de los almerienses.