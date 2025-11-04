Luz verde a la cubierta vegetal y a la planta fotovoltaica del Palacio de Congresos de El Toyo

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado cerca de 40 puntos en su última sesión, que suponen una inversión global superior ... a 800.000 euros en obras y servicios (824.282,54 euros), además de casi 700.000 euros en la licitación de contratos de suministro, obra y servicios (672.400,87 euros), 88.000 euros en subvenciones y 13.400 euros en ayudas económicas, según informó ayer la portavoz del equipo de gobierno, Sacramento Sánchez.

Estas actuaciones, que alcanzan a barrios como El Toyo-Retamar, La Cañada, El Alquián, Cabo de Gata o Costacabana, entre otros, «responden al compromiso del equipo de Gobierno con el desarrollo sostenible, la mejora de los servicios públicos y la atención a las personas», aseguró Sánchez.

Entre los principales acuerdos destacó el Consistorio la adjudicación a Eiffage Infraestructuras del contrato de obras para la adecuación de diversos caminos rurales en los barrios de La Cañada y El Alquián, con una inversión de 40.462,40 euros. Esta actuación forma parte del Plan de Mejora de Caminos Rurales 2025 y beneficiará zonas agrícolas afectadas por el tráfico y las lluvias.

Este contrato también incluye el arreglo de caminos de servidumbre del Río Andarax (tramo sur), barrio Bellavista, Aljibe Salvador, Juanorros, Paraje Ferris, Cortijo Rojas y Paraje Guillén. La actuación, en conjunto, vendrá a mejorar las condiciones actuales de casi 18 kilómetros de caminos.

Asimismo, el Ayuntamiento acordó aceptar la segunda donación de bienes de la Cooperativa CASI, destinada a la mejora y ajardinamiento del espacio viario entre la Rotonda de Los Partidores y la entrada a La Cañada, en el marco del proyecto 'Almería se pone guapa'.

En lo que respecta a mejora de espacios públicos, se adjudicaron sendos contratos por un global de 80.000 euros para sustituir el pavimento amortiguador de seguridad de varios parques infantiles de la ciudad –en la Plaza Calle de los Santos y de las Escuelas, en calle San Juan Bosco y en el Parque del Generalife, adjudicado a Axaplay por 39.869,50 euros– y para dotar de un equipamiento deportivo de acceso libre al parque de la plaza en Calle Escultor Pedro Gilabert, en la barriada de Cabo de Gata –adjudicado a Central Purchasing Body por 41.126,39 euros– , que será similar a las ya ejecutadas en los parques Ana Paulova, en La Cañada, y Gloria Fuertes, en Nueva Andalucía.

Dentro del compromiso municipal con la sostenibilidad, se dio luz verde a dos actuaciones destacadas en El Toyo. Por un lado, se adjudicó la obra que dotará de una cubierta vegetal al Pabellón Municipal de Deportes, obra adjudicada a la UTE Jarquil Verde–Jarquil Construcción, con un importe de 155.306,43 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Igualmente, se aprobó la licitación de las obras para la mejora de la eficiencia energética y la incorporación de energías renovables en el Palacio de Congresos y Exposiciones Cabo de Gata-Ciudad de Almería, con un presupuesto base de 580.058,44 euros, que incluye la instalación de una planta fotovoltaica, la renovación de más de 1.000 luminarias por tecnología LED y la implantación de un sistema inteligente de telegestión.

Ambos proyectos se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística 'Cabo de Gata, Paraíso del Turismo Activo', financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU.

Otro de los acuerdos adoptados fue la licitación del servicio de actualización del proyecto y dirección de obra del Museo de Arte Doña Pakita, con un presupuesto de 46.604,43 euros, con el fin de culminar su rehabilitación y la adecuación de jardines y dependencias.

Asimismo, se adjudicó el servicio de control de accesos y atención de usuarios en las dependencias municipales de las Áreas de Familia, Inclusión e Igualdad, y de Integración Social, Participación y Distritos, por un importe de 440.506,11 euros a la UTE Dimoba Centro Especial de Empleo y Dimoba Servicios S. L. U.

La Junta de Gobierno Local también aprobó dos contratos de mantenimiento para atender actuaciones en las instalaciones del Mesón Gitano, por un total de más de 25.000 euros, en su caso de canalización de aguas y mejoras en el sistema de geotermia, e hizo suya, además, la propuesta del Jurado del Capote de Paseo por el que se nombra triunfador de la Feria Taurina de Almería 2025 al diestro Pablo Aguado Lucena, por la mejor faena realizada al toro 'Jacobero', de la ganadería 'El Pilar'.

Finalmente, se aprobaron subvenciones por casi 90.000 euros, destinadas a profesionales del taxi con vehículos adaptados a personas con movilidad reducida (50.000 euros), la Sociedad Guitarrística de Almería 'Antonio de Torres' (30.000 euros), para la promoción de la figura del ilustre guitarrero; y la Asociación Amigos del Sáhara (8.000 euros), para el programa 'Vacaciones en Paz 2025'.

Una semana más se han incluido entre las propuestas la concesión de ayudas económicas a familias con menores necesitados por importe de 13.400 euros.