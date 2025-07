Luz al final de la obra: Almería recupera ya un primer tramo parcial del Paseo

David Roth Almería Martes, 15 de julio 2025, 22:33 Comenta Compartir

Después de meses de obras, los almerienses ya pueden caminar sobre el primer tramo terminado del nuevo Paseo de Almería. Comprendido entre Puerta de Purchena y la confluencia con la calle Concepción Arenal, ha quedado abierto al tránsito peatonal, ya con el pavimento definitivo colocado, lo que ofrece por primera vez una imagen real de cómo será la futura arteria de la capital.

El Ayuntamiento ha habilitado esta zona coincidiendo con el avance de los trabajos en la segunda fase del proyecto. Se trata de un espacio renovado, con aceras de piedra natural, Aunque aún no está completado al cien por cien —faltan detalles como jardineríanueva iluminación y mobiliario urbano—, este primer tramo terminado permite ya transitar con comodidad y con una imagen diáfana que parecía haberse perdido entre vallado, taladradoras y polvareda.

La apertura parcial se produce apenas unos días después de que comerciantes y hosteleros del centro alzaran la voz ante lo que consideraban un «retraso insostenible» en las obras. Las asociaciones Ashal y Almería Centro denunciaron públicamente que, 40 días después de la supuesta finalización de la primera fase, apenas se había culminado un tercio de los trabajos, y que la falta de planificación y señalización estaba perjudicando seriamente a los negocios de la zona.

El Ayuntamiento ya había acelerado los trabajos con nuevos turnos nocturnos (de 19:00 a 03:00 horas) y labores los sábados por la mañana. Quizás ese refuerzo haya permitido habilitar este primer tramo, que ya ofrece una estampa más cercana a la prometida transformación del Paseo: una plataforma única peatonal, sin bordillos, más accesible y con continuidad visual.

Mientras tanto, las obras de la segunda fase —entre Navarro Rodrigo y Rueda López (fase 2.1)— continúan en ejecución. Esta parte incluye la retirada de quioscos, la instalación de alumbrado provisional y trabajos de canalización y solera de hormigón. Solo cuando se completen estos pasos podrá avanzar la colocación del nuevo pavimento.

El tramo final, entre Rueda López y General Tamayo (fase 2.2), aún no tiene fecha de inicio. Según el Consistorio, no será necesario esperar a que terminen todos los acabados de la subfase anterior para avanzar, pero aún no se ha precisado cuándo arrancará esa parte.

Además, a partir del lunes 21 de julio los trabajos se extenderán hasta el entorno de Puerta de Purchena, uno de los puntos más sensibles del centro, lo que obligará a modificar el tráfico en la Rambla Obispo Orberá y otras calles adyacentes.

El avance visible en la parte alta del Paseo supone un pequeño alivio para los almerienses y el tejido comercial, que ha sufrido durante meses las consecuencias de una obra compleja y con múltiples fases.

Desde Almería Centro y Ashal reconocen que han mejorado algunos aspectos, como los itinerarios peatonales o el refuerzo de la plantilla, pero siguen exigiendo plazos claros y una mejor planificación.

Temas

Almería