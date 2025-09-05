¿Luna de Maíz o de Sangre?: Cuál iluminará Almería este domingo El 7 de septiembre de 2025 la Luna llena coincidirá con un eclipse total y el cielo se teñirá de rojo

Los aficionados a la astronomía están de enhorabuena. El próximo fin de semana tienen una cita ineludible con la Luna. El cielo nocturno se teñirá de rojo con un eclipse lunar total, un fenómeno que convertirá la luna llena de septiembre en la esperada Luna de Sangre, también conocida como Luna de Maíz, una denominación más usada en el norte del continente americano por su relación con antiguos ciclos agrícolas.

Por eso, la noche del domingo 7 de septiembre promete ser inolvidable para quienes levanten la vista al cielo. El eclipse lunar teñirá de rojo la superficie del satélite, fenómeno popularmente conocido como Luna de Sangre. Desde Almería será visible en todas sus fases, con la particularidad de que la Luna aparecerá sobre el horizonte ya inmersa en el eclipse.

El término Luna de Sangre no tiene nada de místico ni de supersticioso. Durante un eclipse lunar total, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando su luz directa. Sin embargo, parte de la luz solar se filtra a través de la atmósfera terrestre y se proyecta sobre la Luna, provocando que adquiera tonalidades rojizas o anaranjadas. Este efecto óptico, conocido como dispersión de Rayleigh, es el mismo que hace que los amaneceres y atardeceres se vean de color rojo.

El otro nombre: la Luna de Maíz

Aunque la imagen de la Luna teñida de rojo ha popularizado la expresión Luna de Sangre, el plenilunio de septiembre recibe también la denominación tradicional de Luna de Maíz o Luna de la Cosecha.

Este nombre procede de las culturas nativas norteamericanas, que bautizaban cada luna llena del año según los ciclos naturales y agrícolas. La de septiembre marcaba el inicio de la recolección del maíz y otros cultivos, y su luz intensa permitía trabajar hasta altas horas de la noche en plena época de cosecha.

De ahí que, aunque en muchos casos se usa la terminología que hace referencia al color cobrizo, también hay lugares donde se hace alusión al término de Luna de Maíz.

Horarios clave en Almería

En la provincia, el eclipse comenzará a notarse a las 18:27 del domingo con el inicio de la fase parcial, mientras que la fase total se iniciará a las 19:31 y alcanzará su máximo a las 20:11, prolongándose hasta las 20:53. El final del fenómeno llegará a las 21:56. Esto significa que la Luna saldrá sobre el horizonte oriental almeriense teñida ya de rojo, ofreciendo una de las estampas más espectaculares de todo el calendario astronómico.

Una cita segura y sin necesidad de telescopios

A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno puede observarse a simple vista y sin protección ocular. Bastará con buscar un lugar con horizonte despejado hacia el este y alejado de la contaminación lumínica para disfrutarlo al máximo.

