Luces y sombras entre los destinos más transitados con el Aeropuerto de Almería El peor dato se lo lleva Barcelona, que ha perdido casi un 40% de pasajeros respecto a julio de 2024, con dominio de Reino Unido en el tráfico

David Roth Almería Domingo, 17 de agosto 2025, 23:27 Comenta Compartir

El Aeropuerto de Almería afronta el verano con un mapa de conexiones que deja claros vencedores y perdedores en número de viajeros. Los datos acumulados han revelado que, entre enero y julio de este año, hubo 459.336 pasajeros, un 0,7% menos que en el mismo periodo de 2024, según las cifras publicadas por Aena. Aunque el mes de julio dejó un respiro con 96.374 viajeros —un 4,2% más que en el mismo mes del año anterior.

En cuanto a qué destinos que más pasajeros han intercambiado con El Alquián, julio ha vuelto a confirmar que la puerta principal de entrada y salida desde El Alquián sigue siendo Madrid-Barajas. La capital sumó 15.657 pasajeros en el mes, aunque con una ligera caída del 8% respecto a 2024.

Por detrás, Mánchester se ha posicionado en julio como segundo gran destino internacional con 9.539 viajeros, pero acusando un descenso notable del 20,6%. Barcelona, tercera en el ranking, ha perdido todavía más terreno: 6.125 pasajeros y un desplome del 37,2%, siendo la ruta regular que más retrocede. La conexión con la Ciudad Condal, que en 2019 era diaria, se limita actualmente a cuatro frecuencias semanales —lunes, miércoles, viernes y domingo— todas en horario vespertino. Pese a ello, para este verano, Vueling optó por mantener exactamente el mismo esquema que viene aconteciendo, sin recuperar las frecuencias perdidas antes de la pandemia.

Todo enmarcado en un contexto en el que los hosteleros achacan las escasas conexiones a la pérdida de turistas, como ocurriera en el primer trimestre. Fue la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal), la que volvió reclamar a la Junta de Andalucía que se solicite formalmente al Gobierno central la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) para las líneas aéreas entre Almería y Madrid y Barcelona, lo que ayudaría a paliar la sangría de pasajeros que se viene produciendo en ambas conexiones y principalmente con la Ciudad Condal.

Retomando los vuelos, entre los enlaces que aguantan o crecen, Bruselas-Zaventem (Bélgica) sube un 8% con 5.293 usuarios, y Melilla, que sigue consolidando su conexión diaria, mejora un 8,6% con 4.863 pasajeros.

Tráfico nacional

En el tráfico nacional, la dependencia de Madrid y Barcelona es evidente, pero otras rutas ganan protagonismo. Sevilla sumó en julio 3.016 pasajeros, un 8,4% más que el año pasado. Melilla, ya mencionada, mantiene un papel clave en la conectividad con la ciudad autónoma. La novedad más sonada es Gran Canaria, operada por Bínter, que ha movido 1.759 viajeros en julio, lo que supone un incremento del 43.875% respecto al mismo mes de 2024, cuando la ruta, evientemente, aún no estaba operativa. Se trata de la primera conexión comercial directa de la historia entre Almería y el archipiélago canario, con dos frecuencias semanales —martes y sábados— y la posibilidad de enlazar gratuitamente con el resto de islas gracias a la red interinsular de la compañía. Palma de Mallorca, con 1.047 pasajeros, cede un 3%. El resto —Málaga (+180%), Albacete o Lleida, con cifras testimoniales— corresponden a operaciones chárter o puntuales.

Un julio muy internacional

En el panorama internacional, el Reino Unido sigue siendo el gran motor del aeropuerto almeriense, con un total de 33.516 pasajeros en julio (+22,1% en conjunto). Mánchester encabeza la lista con 9.539 viajeros (-20,6%), seguido de Londres-Stansted (4.595, -0,7%), Birmingham (4.529, -0,5%) y Londres-Gatwick (4.454, +16,7%). Destaca el fuerte repunte de Bristol, que con 3.969 usuarios crece un 198,2%, mientras que Londres-Luton se mantiene estable con 2.793 pasajeros.

Bélgica también presenta un buen comportamiento gracias a sus dos aeropuertos conectados con Almería: Bruselas-Zaventem (5.293 viajeros, +8%) y Bruselas-Charleroi (4.770, -4,3%). En Holanda, Rotterdam crece un 24,2% hasta los 3.921 pasajeros. La República Checa, con vuelos a Praga-Ruzyně, sube un 23,4% y alcanza 3.729 viajeros.

Pese a la caída en el acumulado anual, el aeropuerto almeriense ha visto repuntar el tráfico internacional un 13,7% en julio respecto a 2024, impulsado por el habitual aumento de las conexiones estivales con destinos europeos. Todo ello en un verano marcado por la pérdida de los vuelos directos a París ni Bilbao, que en 2024 movieron más de 33.000 pasajeros y que fueron descartados de la programación estival de este año.