El lotero que esconde décimos de Navidad invita a buscar 'El Gordo' en el Minihollywood

Jesús Ibáñez, el lotero de la administración 'La trece' de Almería que se ha hecho popular por esconder décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad en ... los días previos al evento, ha decidido este año llevar su particular gymkhana al poblado del oeste Minihollywood, en Tabernas, donde ocultará 20 décimos del 98.126 dentro de su iniciativa 'Se busca el Gordo'.

El lotero ha adelantado que la actividad, se llevará a cabo durante toda la jornada del viernes 19 de diciembre, cuenta con el apoyo del parque temático, del que recibió un «sí rotundo» después de que propusiera esta iniciativa que cumple ya ocho ediciones.

«Es uno de los escenarios que llevaba pensando desde hace bastante tiempo», ha explicado a Europa Press el promotor de esta iniciativa que el pasado año decidió repartir la suerte entre los profesionales sanitarios de Almería y Granada que le atendieron y ayudaron a superar un grave problema coronario.

La actividad se traslada en esta ocasión hasta el «lejano oeste», donde alguno de los 20 sobrecillos de color rojo que esconde una papeleta equivalente a un décimo del sorteo más famoso del año puede «estar en cualquier sitio: la horca, la cantina, la cárcel, la oficina del sheriff o en la peluquería».

Desde el despacho de loterías radicado en la calle Artés de Arcos de la capital confían en poder brindar este año con el número agraciado y «poder celebrarlo» en el poblado vaquero que abre sus puertas a la iniciativa apenas tres días antes de que se produzca el sorteo a todos los que estén dispuestos a buscar la suerte.

La iniciativa 'Se busca el gordo', que desde hace años lidera Jesús Ibáñez, nació como un incentivo a las compras navideñas en el propio barrio durante el año que se vio inmerso en obras de remodelación. Así, durante este tiempo ha llevado sus números afortunados no solo por las calles de Almería sino también debajo del mar, donde un grupo de submarinistas se adentró en busca de la suerte.

En el penúltimo Sorteo Extraordinario de Navidad, 'La Trece' vendió uno de los décimos del 88.008, que fue agraciado con 'El Gordo' en 2023, toda vez que en 2022 vendió uno de los cuartos premios y en 2021 repartió 8,5 millones de euros con un tercer premio del mismo sorteo.