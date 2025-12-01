Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jesús Ibáñez con el número que esconderá en el Minihollywood de Tabernas. E. P.

El lotero que esconde décimos de Navidad invita a buscar 'El Gordo' en el Minihollywood

Dentro de su iniciativa de 'Se busca el Gordo', Jesús Ibáñez ocultará 20 décimos del 98.126 durante la jornada del viernes 19 de diciembre

E. P.

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:46

Jesús Ibáñez, el lotero de la administración 'La trece' de Almería que se ha hecho popular por esconder décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad en ... los días previos al evento, ha decidido este año llevar su particular gymkhana al poblado del oeste Minihollywood, en Tabernas, donde ocultará 20 décimos del 98.126 dentro de su iniciativa 'Se busca el Gordo'.

