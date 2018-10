Locura y largas colas en el primer día del Centro Comercial Torrecárdenas

Colas de gente y retenciones de tráfico en las proximidades dieron buena muestra en el día de ayer de la gran expectación que se había levantado en Almería ante el primer día de apertura del Centro Comercial Torrecárdenas, que se ubica en un terreno de 150.000 metros cuadrados en el barrio homónimo.

Desde poco más de las nueve de la mañana comenzó un goteo incesante de personas que acabaría por llenar hasta la bandera esta nueva atracción comercial de la ciudad. Y este no se detuvo en todo el día de ayer, llegando el Ayuntamiento incluso a verse obligado a poner los dos autobuses articulados, los más grandes, al servicio de las líneas que llegaban a la zona de influencia del centro.

La pantalla de 170 metros cuadrados, el 'photo call' o la alfombra roja kilométrica fueron los principales puntos de bienvenida de estos primeros visitantes, como también fueron evidentemente los establecimientos comerciales, algunos tan señeros como los textiles Primark o HyM. Ambas firmas fueron durante toda la jornada las que congregaron a más gente en sus dependencias. Sobre todo minutos antes de abrir sus puertas, donde había apostados cientos de personas desde las 9.30 horas esperando a entrar. Esto se pudo hacer tras varios espectáculos de música y baile protagonizados por unos trabajadores que se sumaron como actores principales al delirio consumista de su clientela.

01:31 Vídeo.

El espíritu de la novedad y los descuentos hicieron el resto para que la mayoría de los clientes disfrutaran con ganas. No importaba los pequeños fallos siempre característicos de los inicios. Y es que aunque la apertura oficial se produjo ayer, el centro comercial no estará funcionando al 100% hasta que no pasen unos días. En la zona pueden verse todavía operarios rematando aquí y allá o mucho movimiento en el interior de tiendas que aún no les ha dado tiempo a tenerlo todo listo.

Lo harán todos en los próximos días, un centenar cuya apertura ha permitido la creación de casi 1.700 empleos directos y también acabar con el déficit comercial que, según estudios de mercado, tenía Almería respecto a otras capitales de su entorno. Otra cosa que ya es seguro la apertura de este centro comercial es haber logrado conseguir un récord Guinness después de haber desplegado la alfombra roja más larga del mundo. Más de seis kilómetros de moqueta que unió el centro de Almería con el mismo Torrecárdenas.

Ayer tarde fue entregado este reconocimiento, después de que muchos almerienses, miles de ellos, pisaran una alfombra que se extendió como homenaje al maravilloso mundo del cine, al que se rinde culto en el nuevo centro comercial.