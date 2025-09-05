¿Qué es la lluvia de meteoros Aurígidas y cuándo puede verse en Almería? Es un espectáculo astronómico poco común que está teniendo lugar a comienzos de este mes de septiembre en el cielo almeriense

Con la llegada de septiembre, los aficionados a la astronomía en Almería tienen una cita con uno de los fenómenos más curiosos del calendario celeste: la lluvia de meteoros Aurígidas. Aunque no es tan conocida como las Perseidas de agosto, se trata de un evento poco común, que cada cierto tiempo sorprende con destellos brillantes.

La lluvia de meteoros estará activa hasta el 5 de septiembre. Comenzó el 26 de agosto y su punto álgido fue en la madrugada del 1 de septiembre, alrededor de las 05:00 hora peninsular. Desde Almería, el mejor momento para observarla fue en la segunda mitad de la noche, cuando la constelación de Auriga, se elevó sobre el horizonte noreste.

En condiciones ideales, es decir, cielos despejados y poca contaminación lumínica, se pueden llegar a ver hasta 10 meteoros por hora. Lugares como Los Vélez, la Sierra de Filabres, donde se encuentra el Observatorio de Calar Alto, el Desierto de Tabernas o las playas del Cabo de Gata son enclaves privilegiados de la provincia para disfrutar de este espectáculo.

Una de las lluvias de meteoros más poco comunes

Las Aurígidas deben su nombre a la constelación de Auriga, donde parece que nacen los meteoros. Tienen su origen en los restos de un cometa y, a diferencia de otras lluvias más abundantes, como las Perseidas o las Leónidas, las Aurígidas suelen ser discretas, porque no se ven tantas ni tan claramente.

Sin embargo, han dejado episodios sorprendentes, como los ocurridos en los años 1935 y 2007, cuando llegaron a registrar ráfagas de más de 100 meteoros por hora, lo que las ha convertido en un fenómeno muy seguido por los aficionados a estos eventos astronómicos.

El astroturismo en auge

El astroturismo está en auge en la provincia de Almería, donde cada vez son más los aficionados a este tipo de eventos. No obstante, no es una tendencia exclusiva de tierras almerienses, dado que en toda España el turismo asociado a la observación de las estrellas ha crecido hasta un 300% en la última década, según datos de la Fundación Starlight.

Puntos de toda la geografía española, como el Parque Nacional del Teide, Roque de los Muchachos (La Palma), Arcos de las Salinas en Teruel, y, en Almería, el Observatorio de Calar Alto, el Desierto de Tabernas o el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar se han convertido en lugares cada vez más visitados con la finalidad de divisar los astros.