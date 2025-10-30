Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«Llevan viviendo siete años de proyectos heredados y propaganda», acusa el PSOE de Almería a la Junta

«De los presupuestos que presentó el Gobierno andaluz para este año apenas se ha ejecutado el seis por ciento, una cifra ridícula que representa el peor dato de toda la serie histórica de Moreno Bonilla», ha lamentado Martín

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:35

El secretario general del PSOE, José María Martín, ha calificado de «engaño» las cuentas anuales para 2026 presentadas por la Junta, a la que ha ... acusado de llevar siete años «viviendo de proyectos heredados y de propaganda institucional» puesto que, según sus cálculos, en Almería solo se habría ejecutado «el 14,5%» de lo presupuestado desde la llegada del presidente andaluz, Juanma Moreno, a San Telmo.

