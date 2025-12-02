«¿Por qué se lo llevan? Si es muy bueno, no ha hecho nada malo»: las lágrimas detrás de la redada policial

La macrooperación de Policía Nacional en distintos barrios de Almería tuvo especial protagonismo en Pescadería, donde la presencia de medio centenar de agentes alteró ayer ... la rutina de familias, vecinos y trabajadores del entorno de Plaza Pavía.

Los policías nacionales practicaron más de una treintena de registros domiciliarios y múltiples arrestos relacionados con el cultivo de plantaciones 'indoor' de marihuana, sin embargo, detrás de esa actuación también hubo lágrimas. Eran las de los familiares de los detenidos que se agolpaban junto a los furgones policiales: «¿Por qué se lo llevan? Si es muy bueno, no ha hecho nada malo», decían algunos afectados a los agentes, que guardaban silencio. «Dejadme verlo, por favor», se escuchaba a escasos metros de otra vivienda, entre sollozos y bajo el consuelo de otros miembros de su familia.

El operativo, que comenzó a las cinco de la madrugada y se extendió hasta las tres de la tarde, agitó a todo un barrio. Niños se agolpaban en las terrazas y en los balcones de las viviendas, contemplando el operativo sin perder detalle. No había risas, todos con rostros serios.

«¿Qué está pasando? No entiendo nada, ¿por qué están los policías aquí?», preguntaban algunos curiosos asomándose a las calles acordonadas por el operativo. «¿Pues qué va a ser? La droga, otra vez», zanjaban otros vecinos entre cuchicheos.