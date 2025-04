«Llegó la hora de ordenar el mercado, limitar las importaciones y fortalecer nuestro tejido productivo» Coag afirma que la UE debe reaccionar ante los aranceles de Trump y el nuevo orden comercial mundial, «apoyando, y no castigando, como hasta ahora, a nuestro modelo profesional de agricultura»

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos -Coag- de Andalucía considera que la Unión Europea debe responder con determinación a la imposición de aranceles anunciada por Donald Trump, «defendiendo y poniendo en valor su tejido productivo y el modelo profesional de agricultura, que produce salud, crea empleo y riqueza en las zonas rurales, es sostenible, cuida el medio ambiente y fija la población al territorio». Un modelo, ha insistido, «basado en la producción de alimentos saludables» que «garantiza la seguridad y soberanía alimentaria de Europa en un contexto de crecientes tensiones comerciales globales».

Miguel López, secretario general de Coag Andalucía, considera al respecto que «la UE no puede quedarse de brazos cruzados ante un mundo donde los equilibrios comerciales están cambiando de forma acelerada y Trump se ha cargado los acuerdos de la OMC. Llegó la hora de ordenar el mercado interior, limitar las importaciones y fortalecer nuestro tejido productivo, garantía de seguridad y soberanía alimentaria».

«La solución no es buscar acuerdos comerciales con terceros países que solo precarizan a nuestros productores. No podemos permitir que la soberanía alimentaria europea quede en manos de mercados externos. No hay que mirar a Mercosur, como ha señalado el ministro de Agricultura, Luis Planas», ha apostillado.

Argumenta, además, que los acuerdos preferenciales de la UE con terceros países sólo han beneficiado a grandes corporaciones económicas: «Unos han ganado mucho dinero a costa de engañar a los consumidores y machacar a los agricultores y ganaderos con la competencia desleal de importaciones sin control. Y esto se quiere seguir haciendo con el acuerdo con Mercosur. No pierde la oportunidad el ministro Planas para volver a hablar 'de su libro', lo que por lo menos sorprende, dados los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo y, teniendo en cuenta que apostar por Mercosur en estas circunstancias es una ruina para el mercado europeo, porque los consumidores de esos países no tienen el poder adquisitivo de EE UU ni de Europa, además de ser una amenaza para el tejido productivo andaluz y español porque no producen en igualdad de condiciones en ningún aspecto».

«Es imprescindible que la UE reaccione con medidas concretas que protejan a los productores europeos, garanticen precios justos y fomenten la producción local frente a la competencia desleal de terceros países con estándares de producción mucho más bajos», ha añadido.

Por ello, Coag insiste en mirar al mercado interior comunitario: «Qué mejor mercado que el europeo, con un alto nivel adquisitivo, con 100 millones más de consumidores que EE UU, para comercializar los productos agroalimentarios que producimos con calidad y seguridad alimentaria en Europa».