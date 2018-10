Llegó a El Acebuche con un arma después de varios días detenido porque nadie registró su bolsa Fachada de la zona de acceso al Centro Penitenciario El Acebuche de Almería. / EFE Un interno en tercer grado fue arrestado por destrozar una habitación de hotel y, al llegar a la cárcel, aún conservaba drogas y un revólver ALICIA AMATE ALMERÍA Miércoles, 31 octubre 2018, 00:02

Gabriel P. G. fue trasladado al Centro Penitenciario El Acebuche de Almería el 16 de septiembre de 2015 con una bolsa de viaje negra en la que los funcionarios de la prisión que lo recibieron hallaron diversas sustancias estupefacientes así como un revólver y munición para el mismo. Durante la mañana de ayer tuvo lugar en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería la vista oral por esta causa en la que el abogado de la defensa, Esteban Hernández, solicitó la absolución del acusado debido a la adicción de este a distintas sustancias estupefacientes como cocaína y hachís. Precisamente, las halladas en la bolsa de viaje que le acompañó a El Acebuche. Sobre el revólver que contenía la misma bolsa, por otro lado, insinuó el letrado que estaría en su posesión con objeto de utilizarlo «para acabar con su vida» ya que días antes «había discutido con su familia» y se había «despedido» de ellos diciendo «no me vais a ver más».

El arma y las drogas, por una serie de circunstancias, terminaron llegando a El Acebuche junto al acusado. De acuerdo al relato de los policías nacionales y el funcionario de prisiones que tuvieron contacto con Gabriel P. G. tras ser arrestado por destrozar una habitación de hotel en la que se había hospedado durante «tres o cuatro días», durante su estancia en los calabozos de la Comandancia de Almería no se efectuó ningún registro de la bolsa -que en todo momento estuvo bajo custodia- ni cacheo en profundidad del acusado «porque el motivo de su arresto no se consideraba de riesgo», apuntó uno de los agentes. Llegado el momento, el procesado fue trasladado a la prisión almeriense junto con la bolsa de su propiedad y fue uno de los trabajadores de El Acebuche quien, durante el cacheo del detenido y de la bolsa de viaje, halló el revólver marca Astra modelo 38 SPL cargado con cinco cartuchos metálicos y los envoltorios de plástico que contenían once gramos de cocaína y 92 gramos de hachís, repartidos en la bolsa, en la ropa interior del acusado y en una papelera de la sala de cacheo. «Quería tirarlo», apuntó durante su intervención Gabriel P. G.

El caso quedó ayer visto para sentencia, añadiéndose por parte del fiscal los antecedentes penales del encausado.