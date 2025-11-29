Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

A partir del miércoles aumenta la probabilidad de lluvias intermitentes.

Llega una masa de aire frío y aumenta la probabilidad de lluvias a partir del miércoles

Un frente amenaza con bajar las temperaturas de cara al puente de la Constitución

E. Gabriel Llanderas

Almería

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:39

La provincia de Almería encara los próximos días con un inicio de semana estable, temperaturas frescas y ausencia de lluvias durante el inicio de la ... semana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sin embargo, el panorama cambiará con el avance de la semana. El miércoles será el día más frío y a partir de entonces aumentará la probabilidad de precipitaciones, acompañadas de un descenso térmico y de un viento más intenso en algunos momentos.

