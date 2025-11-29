Llega una masa de aire frío y aumenta la probabilidad de lluvias a partir del miércoles

La provincia de Almería encara los próximos días con un inicio de semana estable, temperaturas frescas y ausencia de lluvias durante el inicio de la ... semana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sin embargo, el panorama cambiará con el avance de la semana. El miércoles será el día más frío y a partir de entonces aumentará la probabilidad de precipitaciones, acompañadas de un descenso térmico y de un viento más intenso en algunos momentos.

El arranque de la semana tendrá un tiempo estable. El lunes se esperan valores que irán de 12 a 20 grados, algo fríos para la época, con una probabilidad de lluvia nula. El martes, la situación será prácticamente idéntica, con 10 grados de mínima, 20 grados de máxima y cielo en general poco nuboso. Los vientos serán flojos, variando entre calma, componente Norte y Noreste, con velocidades entre 0 y 10 km/h.

Baja la temperatura a mediados de semana

El miércoles será el punto de inflexión. La probabilidad de precipitación aumentará hasta el 35% por la mañana y el 80% por la tarde, lo que convierte este día en el más inestable de toda la semana. Debido a la entrada de una masa de aire frío, las temperaturas descenderán, moviéndose entre 9 y 17 grados, mientras que la cota de nieve en la provincia se situará en torno a los 1.700 metros por la mañana, bajando incluso a un margen de entre 1.200 y 1.100 metros en las horas centrales del día.

El viento soplará del Norte con más fuerza, alcanzando 25 km/h, lo que acentuará la sensación de frío.

Posibilidad de lluvias intermitentes

El jueves mantendrá un escenario variable, con una probabilidad de lluvia del 45% por la mañana y 50% por la tarde, y temperaturas entre 8 y 17 grados. El viento llegará del Este con rachas de 10 a 15 km/h.

El viernes se estabilizará ligeramente, aunque aún habrá opciones de precipitación (25% por la mañana, 20% por la tarde). Las temperaturas oscilarán entre 10 y 19 grados, y el viento girará a Noroeste, pudiendo alcanzar hasta 25 km/h.

Una semana marcada por frentes atlánticos

La situación meteorológica en España ayuda a explicar los cambios previstos en Almería. La entrada de sucesivos frentes atlánticos y el paso de una masa húmeda mantendrán el cielo muy nuboso en buena parte del país. El descenso térmico será generalizado a medida que avance la semana, acompañado por la llegada de aire más frío en altura, que bajará las cotas de nieve por debajo de los 1.600 metros en grandes áreas del norte y del este peninsular.

En el conjunto de Andalucía, la predicción apunta a cielos poco nubosos en general, aunque no se descartan lluvias débiles en zonas de Sierra Morena a partir del anochecer. Temperaturas sin grandes cambios y vientos flojos completan el panorama regional.