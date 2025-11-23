Llega un fin de semana largo en diciembre

Diciembre ya está casi aquí. Llega, como cada año, cargado de ilusiones por las fiestas y los días señalados en el calendario, aunque este 2025 ... el esperado puente de la Constitución y la Inmaculada no será tan amplio como en otros años.

En Almería, como en el resto del país, el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, caerá en sábado, lo que limita las posibilidades de alargar esos días de descanso. Aun así, los almerienses podrán disfrutar de un pequeño respiro. Será el 8 de diciembre, lunes, Día de la Inmaculada Concepción, lo que garantiza al menos un fin de semana de tres días.

Este puente, habitualmente uno de los más codiciados del año, suele unir dos festividades muy seguidas. El 6 de diciembre, conmemora la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978, y el 8 de diciembre, fiesta religiosa en honor a la Inmaculada Concepción. En muchas ocasiones, estos festivos han permitido configurar puentes de cuatro o incluso cinco días, favoreciendo escapadas y turismo en la provincia.

Sin embargo, este año no ha habido tanta suerte y habrá que conformarse, los que puedan, con esos nada desdeñables tres días seguidos librándose de compromisos y tareas laborales.

Recta final del año

A partir del lunes 8, el calendario ya nos encamina directamente hacia la recta final del año. La Navidad llegará con otro día marcado en rojo, el 25 de diciembre, que en 2025 caerá en jueves. Quienes quieran enlazar unos días de descanso antes de despedir el año tendrán que solicitar, si es que cuentan con la posibilidad, el viernes 26 como día libre para disfrutar de otro posible puente.

Aun sin grandes puentes, diciembre mantiene su encanto en Almería. Las luces, mercadillos, planes culturales y el ambiente previo a la Navidad acompañarán este breve descanso que muchos aprovecharán para recargar energía antes del cierre del año.

Un 2026 para escaparse

Aunque 2025 no ha sido demasiado generoso en lo que respecta a cómo han cuadrado en el calendario los días festivos, el año que viene sí que lo será un poco más. El calendario laboral de 2026 contará con 14 días festivos en la provincia, entre nacionales, autonómicos y locales. Los trabajadores almerienses podrán disfrutar de, al menos, cuatro fines de semana largos.

Por tanto, será un año que traerá buenas noticias para quienes planean sus descansos con antelación. Según la resolución publicada por la Dirección General de Trabajo en el Boletín Oficial del Estado, la provincia de Almería contará con 14 días festivos, de los cuales 12 serán de ámbito nacional o autonómico y dos locales que fija cada ayuntamiento. Con varios fines de semana prolongados, los almerienses podrán aprovechar el calendario para organizar escapadas, disfrutar de las fiestas patronales o simplemente descansar de forma hogareña.

El primero del año será en Semana Santa, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, el siguiente será el del viernes 1 de mayo, que se unirá con el sábado y domingo. Después será el lunes 12 de octubre, que se unirá con el fin de semana anterior.

Además, el 6 de diciembre, que es domingo y se pasa al lunes 7 y el 8 de diciembre, martes, permitirán un puente especialmente atractivo antes de Navidad. Por último, el viernes 25 de diciembre, día de Navidad, es un día de fiesta que permite alargar el fin de semana. A esto habrá que añadir las fiestas locales de cada municipio. Pero eso será en 2026, porque aun queda un trecho para aprovechar de 2025, con festividades incluidas.