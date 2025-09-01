El litoral de Almería, en riesgo de perder hasta 25 metros de playa antes de 2050 por el cambio climático Un estudio de la Junta de Andalucía alerta de que la erosión costera y la subida del nivel del mar impactarán con fuerza en la costa, donde las playas podrían retroceder de forma irreversible de aquí a final de siglo

Las playas de Almería no se libran de los riesgos por los efectos del cambio climático. Así lo refleja un informe técnico de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que, en el marco del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), analiza los riesgos de erosión y regresión costera en toda Andalucía. Según las proyecciones realizadas, el litoral almeriense podría perder entre 5 y 25 metros de playa antes del año 2050, una tendencia que se intensificaría hasta finales de siglo.

«Según los escenarios analizados, tanto en sus versiones más optimistas como en aquellas más desfavorables, el cambio climático tendrá un impacto significativo sobre la costa andaluza en las próximas décadas. En concreto, los modelos proyectan una pérdida de entre 5 y 25 metros de playa seca en el litoral andaluz de aquí al año 2050, siendo la Costa del Sol el tramo más afectado. A medida que se avanza en el tiempo, y en función del tipo de playa y su composición sedimentaria, este retroceso puede intensificarse de manera notable», informan desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Un visor para prever la evolución de la costa

El estudio incorpora una herramienta digital que permite anticipar cómo variará la línea de costa según los distintos escenarios climáticos. Este visor cartográfico ya ofrece datos sobre erosión y retrocesos de playas en la provincia, lo que facilitará la planificación de futuras actuaciones en materia turística, ambiental y urbanística.

«Bajo la denominación de «iccoast», esta investigación tiene como objetivo principal obtener resultados de parámetros de afectación por inundación y erosión costera en toda la línea litoral andaluza, tomando como base las proyecciones científicas publicadas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) y con un horizonte de análisis hasta el año 2100», señalan desde la Junta de Andalucía.

En este contexto, «el visor permite prever y visualizar la evolución de la línea de costa en función del aumento del nivel del mar. Esta herramienta muestra cómo la línea de costa según los distintos escenarios climáticos y permite apreciar la erosión que sufrirá cada playa. Se trata de una herramienta de gestión de gran utilidad para anticipar impactos y planificar actuaciones con mayor eficacia».

«Los modelos utilizados en este segundo trabajo han permitido generar diferentes capas vectoriales con información georreferenciada que ya se han integrado en una herramienta informática de tipo visor, de uso interno, que facilitará la toma de decisiones en la tramitación de concesiones en el dominio público costero. Esta herramienta se plantea como un recurso técnico avanzado para mejorar la gestión ambiental y territorial del litoral, alineada con los principios del PAAC».

Playas con riesgo extremo de retroceso

Los informes advierten de que las playas abiertas, con sedimento más fino, serán las más vulnerables al avance del mar. En los casos más extremos, algunas podrían retroceder hasta 65 metros en 2100, lo que pone en riesgo el equilibrio natural y la oferta turística de enclaves costeros de la provincia.

Desde la Junta de Andalucía explican que «las playas abiertas, de sedimento fino y con una mayor profundidad de cierre, se verán especialmente afectadas, y en los casos más extremos podrían registrar retrocesos permanentes de hasta 65 metros para el año 2100. El informe destaca que, si se materializa el escenario más desfavorable contemplado, el incremento del nivel medio del mar podría provocar la desaparición de hasta 33 playas andaluzas en las próximas décadas, con especial incidencia en la Costa del Sol y el litoral occidental de Cádiz».

Impacto socioeconómico

La secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís, ha subrayado la importancia de contar con esta información técnica como base para la acción política y la gestión del territorio. «Nuestra costa se encuentra entre las más valiosas de Europa, tanto por su riqueza natural como por su relevancia económica. Anticiparnos a los efectos del cambio climático es una responsabilidad que asumimos con determinación y con herramientas de gestión concretas como las que nos ofrecen estos estudios», ha señalado.

Desde la Consejería se pone especial énfasis en el uso de esta información no solo desde una perspectiva ambiental, protegiendo espacios naturales, hábitats de interés comunitario o parques naturales y nacionales, sino también desde su dimensión socioeconómica, teniendo en cuenta la afección a sectores clave como el turismo, la agricultura o la industria asentada en el litoral.

López Sanchís ha destacado que la adaptación al cambio climático requiere de instrumentos sólidos y actualizados que permitan responder con eficacia a los nuevos retos. «Contamos con herramientas digitales y predictivas que nos sitúan en una posición de liderazgo dentro de las comunidades autónomas. Pero además de anticipar riesgos, estamos en condiciones de planificar soluciones», ha afirmado.

La secretaria general ha querido poner en valor, además, el trabajo técnico realizado desde la Consejería y el valor estratégico del Plan Andaluz de Acción por el Clima, que integra todas estas actuaciones en un enfoque transversal y coherente. «La adaptación es una tarea colectiva. Estos estudios no son un punto final, son el inicio de una hoja de ruta que nos permitirá proteger mejor nuestro litoral y garantizar que siga siendo motor de bienestar para las generaciones futuras», ha concluido.