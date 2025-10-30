El litoral de Almería registra cinco réplicas tras el terremoto de magnitud 4,2 en Alborán Norte

El litoral de Almería ha registrado cinco réplicas después del terremoto de magnitud 4,2 detectado a las 22.38 horas de este miércoles en ... Alborán Norte, según recoge el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El IGN ha indicado que el terremoto tuvo una profundidad de dos kilómetros bajo el nivel del mar, con réplicas entre las 23.08 horas del miércoles y las 6.12 horas de este jueves, mientras que las magnitudes han oscilado entre 1,6 y 2,5 en la escala local (mbLg), incluida una de magnitud 1,8 registrada en Balanegra a las 23.34 horas y a 14 kilómetros de profundidad.

El seísmo se sintió con intensidad III-IV en Las Cabañuelas, en Vícar; San Agustín, en El Ejido; y Venta Gaspar, en Almería, mientras que más de una treintena de núcleos de la provincia llegaron a registrar intensidad III, entre ellos, Adra, Almerimar, Balanegra, Roquetas de Mar, Costacabana, Benahadux, Dalías, Huércal de Almería, Níjar o La Mojonera.

El servicio Emergencias 112 Andalucía ha señalado que no constan daños personales ni materiales, aunque el seísmo fue ampliamente percibido por la población en buena parte del litoral e incluso en distintos puntos de las provincias de Granada y Málaga.