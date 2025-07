«En mi lista de Spotify caben desde Bad Bunny hasta Isabel Pantoja y Mozart»

Clemen Solana Almería Viernes, 18 de julio 2025, 22:59 Comenta Compartir

Marta Mathéu no necesita cartel. Y ahí permanece: imponente, deliciosa. Es la primera soprano catalana después de Montserrat Caballé en interpretar el rol de Norma, de la tragedia lírica de Bellini en el Liceu de Barcelona. Y capaz de fundir a Granados con 'La Vaselina' sin perder la elegancia. En su nuevo espectáculo, 'De la tonadilla a la música de revista', encarna a la mujer burlona, enamorada, herida, furiosa. A todas. Ella canta lo que quiere. Y el público, claro, le ríe, le sigue y le aplaude.

–No cualquiera emociona a la Caballé

–La conocí en un curso de formación donde interpreté una de las arias de la condesa de Almaviva de 'Las Bodas de Fígaro', Me pidió otra más y elegí el aria 'Depuis le jour' de la ópera 'Louise', de Charpentier. Se alegró y me dijo que era una ópera que cantó mucho de joven. Mientras interpretaba, le pidió un clínex a su secretaria. La Caballé estaba llorando y tuve que parar de emoción. Me dijo que siguiera y, cuando terminé, me abrazó dijo al oído: «Tienes ángel, cuídalo y déjalo volar». Conectamos en el primer momento, muy por encima de otros tenores que llevaban arias dificilísimas para dárselas un poco. Pero la Montserrat era gata vieja, los dejaba planchados a todos.

–Incluidos a los muchos directores que la rechazan.

–Es que no cumplo con el canon de belleza 90-60-90, tengo curvas. Muchos directores de escena componen ideas de escena que no encajan con el perfil físico del cantante. Quizá les gusta mi voz, pero no cómo me queda la licra.

–¿Qué no se sabe de la ópera?

–La industria de la ópera es que no la ve el público, pero la sufrimos. En la época de María Callas, el cantante cantaba. Ahora los directores de escena quieren que seas mocatriz. La gente está mucho mejor preparada, pero porque las exigencias en escena son mucho más elevadas. Pagamos un precio muy alto por la idea que haya tenido el director de escena de turno. A veces, estás haciendo tu trabajo sumamente incómoda. No me voy a colgar de un arnés a dos metros para cantar porque no me da la gana.

–¿Es usted la antidiva?

–Sí. Cantar en mi pasión y mi vocación. En la vida y el trabajo hay pruebas, pero hay extremos que no son necesarios. Voy a crecer mi personaje con la propuesta que yo llevo. Las fumadas de los directores que se las dejen entre amigos.

–En esta propuesta combina la música popular con lo lírico.

–Es que Andreu [Gallén] viene de los musicales y yo, de lo lírico. Queríamos mezclar la elegancia y la diversión, pero que no cayera en la sátira de la revista. La unión básica fueron las tonadillas antiguas con la música de Enrique Granados. Las tonadillas antiguas eran el 'Sálvame' del Siglo de Oro. Se encargaban de cantarlas las jácaras, que eran trovadorescas y pasaron a ser cupletistas en el siglo XX. Ahí descubrimos que podíamos fusionar a Granados con Falla y buscar el paralelismo que se acoplaba y que podía funcionar con la música de principios del siglo XX con canciones de revista como 'La Vaselina' y 'Fresquibilis sur mer'.

–¿Qué necesita una soprano para moverse entre ambos mundos?

–Desparpajo, para empezar. Si combinas esta música con texto hablado y un chascarillo, debes tener gracia. En este espectáculo, la tenemos. La persona que lo escucha debe ver el paso de la mujer por todas sus emociones desde el Siglo de Oro.

–¿Qué estudia de Falla?

–El porqué compuso esas obras. Las arias de concierto de Mozart servían para una ópera o la fiesta de turno; las schubertianas, pues porque se encontraban todos a hacer música de cámara. Los compositores escriben con alguna finalidad. Y, a partir de ahí, crear la composición propia para hacer un espectáculo.

–En este, pondrá voz a Rocío Jurado.

–(Canta 'Como yo te amo') Fue una intérprete de copla muy importante y le dio todo el sentido. Tenía una garra en el escenario… si hasta cantó con la Caballé.

–¿El humor no riñe con lo lírico para el público?

–Es lo que vemos en la Zarzuela. El género chico lo denostamos y no es así. La Zarzuela tiene humor, momento liricos y dramáticos. 'El Baile de Luis Alonso' es una zarzuela cómica, pero tiene sus personajes serios principales y el dúo cómico.

–¿Ni siquiera los cuplés de El Paralelo?

–En El Molino tenías a la vedete que te enseñaba la pierna y a Mary Santpere como humorista. Si es que nosotros nos dedicamos a entretener. Se puede entretener de muchas formas, pero siempre desde el respeto. Justo cuando lo presentamos en el Palau de la Música de Barcelona, se lo dedicamos a Merche Mar con un beso al cielo. La gente aplaudía, claro, si es que dedicó toda su vida a este tipo de espectáculo.

–¿Qué estados del amor vive la mujer en los tangos de Piazzolla?

–Si vemos la figura de la mujer a finales del siglo XIX, pienso en el papel. Es un homenaje que concibe el derecho a poder salir. Es que estaban en segundo plano, todo era el hombre.

–¿Con qué hombre le costaría afinar?

–Soy echada para adelante. Pruebo propuestas y, si no me gustan, no las vuelvo a hacer. A veces, he probado y he dicho que una vez y no más. En cambio, sí diré que nunca quitaría a Bach y a Mozart.

–Ni al gran Andreu Gallén, que la acompaña al piano.

–Por supuesto. Andreu es una pasada y nunca te suelta de la mano. Se presta y permite todo, es una gozada salirse de la zona de confort con él. En los ensayos hay momentos hilarantes de risa, el público disfruta muchísimo.

–¿Le pesa la mirada?

–El problema que hay es que la gente quiere que suene como en Spotify. Quiero decir, señora, usted está escuchando un aria de ópera donde la soprano ha cantado cinco veces el mismo agudo. En directo quizá no ha funcionado el agudo , pero no la puedes crucificar.

–¿Lo hicieron con usted?

–Hay muchos con la pluma muy suelta que ponen en entredicho la profesionalidad de gente con muchas horas detrás. Muchas veces, el fallo no depende de nosotros, pero somos los que estamos expuestos. Si alguien puede subirse a un escenario y hacer lo que yo, hablamos. Si no puede, que se calle la boca.

–¿La salvaje pluma estirada?

–(Ríe) Hay quien dice que la ópera no es elitista. Al principio, nació para entretener al público. Pero hay gente que entra en un palco y no tiene ni idea del argumento. Eso puro postureo. A mí me vale más la persona que le cuesta mucho comprarse una entrada y disfruta de lo que ve y escucha. No me vale lo otro.

–Ahora que nadie la escucha. ¿Qué copla canta cuando la ópera se lo permite?

–Rocío Jurado me gusta mucho. Adoro los cuplés de Marifé de Triana, los boleros de Los panchos (canta 'Sabor a mí') y Armando Manzanero. En mi lista de Spotify caben desde Bad Bunny hasta Isabel Pantoja y Mozart.