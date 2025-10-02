Los líderes de los puertos de España trazan las líneas de actuación desde Almería El secretario de Estado, José Antonio Santano, ha defendido la apuesta por la descarbonización del transporte, lo que llevará a la transformación del sistema portuario español hacia un modelo más competitivo

El puerto de Almería acoge este jueves y viernes el encuentro de presidentes y directores de las 28 autoridades portuarias del sistema portuario de interés general, una reunión anual de Puertos del Estado que, en el formato actual, por primera vez, tiene lugar en un recinto de interés general al objeto de abordar temas clave que refuercen la competitividad del sistema portuario de titularidad estatal.

Este encuentro, inaugurado por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, cuenta con la participación del secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, que ha sido la encargada de dar la bienvenida a los asistentes y ha destacado la iniciativa de celebrar estas reuniones en las autoridades portuarias donde se ubican los 46 puertos de interés general para, de este modo, poner en valor cada puerto y las provincias marítimas.

Santano ha asegurado que las inversiones previstas para 2026 en el sistema portuario español son de 1.600 millones de euros, lo que ayudará a reforzar los puertos en áreas clave como infraestructuras, sostenibilidad o conectividad. Además, ha recordado que la política portuaria se enmarca en una estrategia clara y decidida que tiene como objetivo la descarbonización del transporte, lo que va a llevar a la transformación del sistema portuario español hacia un modelo más competitivo para dar respuesta a los retos del futuro.

Ha afirmado, en este sentido, que el compromiso gubernamental con los puertos se traduce en una inversión que no se va a detener: «Defendemos que descarbonización y crecimiento económico van de la mano».

El presidente de Puertos del Estado ha subrayado, por su parte, la importancia de la cooperación entre el Ministerio de Transportes, Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias para afrontar los retos derivados de la incertidumbre global. Además, ha subrayado que «desde la Unión Europea, se pretende contar a finales de 2025 con la Estrategia Portuaria Europea y la Estrategia de la Industria Marítima Europea, donde se abordarán los temas que afectan a la política portuaria de los Estados miembros para mejorar su posicionamiento frente a países terceros».

En cuanto a las iniciativas nacionales para aumentar la competitividad de los puertos de interés general, ha detallado la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y el proyecto de Ley de Modificación del Texto refundido de la ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, así como la Ley de Navegación Marítima.

El secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo ha insistido, asimismo, en la necesidad de una convergencia normativa real entre las medidas europeas y la estrategia global de la OMI para liderar una transición ecológica ordenada en el transporte marítimo, al tiempo que ha apuntado los trabajos realizados por parte de España en torno a la revisión que la Comisión Europea hará en 2026 sobre el reglamento relativo al Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea en el sector marítimo (ETS marítimo).

Durante su intervención, la presidenta de la APA ha valorado finalmente que el encuentro anual de las autoridades portuarias españolas «refuerza la colaboración y cooperación entre las 28 autoridades portuarias y permite encontrar sinergias para alcanzar metas más ambiciosas» y que, además, «contribuye a visibilizar y dar a conocer al ciudadano el sistema portuario y su funcionamiento, para que este haga cada puerto suyo como se apuesta en la dimensión social del Marco Estratégico de Puertos del Estado de octubre de 2022».

En el encuentro de las máximas autoridades de los puertos del país, se han presentado los avances en el despliegue del sistema de conexión eléctrica a buques atracados (OPS) en los recintos españoles que, con el horizonte de 2030, se espera que contribuya significativamente a reducir emisiones a la atmósfera.

Además, en la reunión se ha evaluado el estado de iniciativas que está impulsando Puertos del Estado como el Reglamento de Explotación y Policía, el Plan de digitalización, el pliego general de concesiones o el reglamento de mercancías peligrosas. También se ha abordado el apoyo institucional del organismo en la proyección internacional de los puertos españoles y, especialmente, en la creación de un Foro Iberoamericano de Puertos.

