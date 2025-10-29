Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Torreón de Cabo de Gata, en su estado actual. R. I.

Licitan por 95.000 euros los proyectos de realidad virtual para el Torreón de Cabo de Gata

El objetivo es ofrecer una experiencia inmersiva que permita al visitante explorar el entorno natural y el fondo marino, incluyendo el barco de vapo 'Arna', hundido en sus aguas

A. Maldonado

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:41

Comenta

El Ayuntamiento de Almería, a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado la licitación del contrato para el equipamiento TIC (Tecnologías de la ... Información y la Comunicación) de la Torre de San Miguel de Cabo de Gata, con un presupuesto base de 95.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 13 de noviembre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, ha trasladado este miércoles el Consistorio en un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  2. 2 Un detenido al desmantelar un invernadero de marihuana con 5.600 plantas en Balanegra
  3. 3 Roquetas celebra jornadas de participación ciudadana para abordar el POU
  4. 4 Horarios de los comercios y grandes superficies el festivo 1 de noviembre
  5. 5 Comienzan las clases de refuerzo escolar para la comunidad gitana de Vícar
  6. 6 Detenido por apuñalar a su compañero de piso en Vera
  7. 7 La Junta impulsa una jornada informativa sobre la Red de Municipios Mineros en Macael
  8. 8 Moreno Bonilla pide a los andaluces reivindicar el sector agroalimentario
  9. 9 «Hasta un 60% de los pacientes de psoriasis sufren ansiedad o depresión»
  10. 10 La Mojonera logra el compromiso de la Junta para avanzar en la futura ampliación del centro de salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Licitan por 95.000 euros los proyectos de realidad virtual para el Torreón de Cabo de Gata

Licitan por 95.000 euros los proyectos de realidad virtual para el Torreón de Cabo de Gata