Licitan por 95.000 euros los proyectos de realidad virtual para el Torreón de Cabo de Gata

El Ayuntamiento de Almería, a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado la licitación del contrato para el equipamiento TIC (Tecnologías de la ... Información y la Comunicación) de la Torre de San Miguel de Cabo de Gata, con un presupuesto base de 95.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 13 de noviembre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, ha trasladado este miércoles el Consistorio en un comunicado.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos 'Cabo de Gata, paraíso del turismo activo', financiado íntegramente con fondos Next Generation EU y con una inversión global de 3 millones de euros. El objetivo del plan es impulsar la transformación del destino turístico del Parque Natural de Cabo de Gata bajo los principios de sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial, utilizando el turismo activo como motor de cambio.

El contrato contempla la recreación virtual de los principales enclaves del Parque Natural de Cabo de Gata, como la propia Torre de San Miguel, Las Salinas, el Cerro del Fraile y la Isleta del Moro. Estas recreaciones, basadas en técnicas de realidad virtual y documentación histórica, permitirán a los visitantes viajar en el tiempo y descubrir cómo eran estos espacios en su época de máximo esplendor, comprendiendo además la vida de sus antiguos habitantes.

El proyecto incluye también la recreación del fondo marino en la zona del hundimiento del barco de vapor 'Arna', ofreciendo una experiencia inmersiva que permitirá a los usuarios sumergirse virtualmente para explorar el pecio, la biodiversidad marina y las formaciones geológicas del entorno.

Para disfrutar de estas experiencias, se desarrollarán aplicaciones móviles que permitirán el acceso a los contenidos desde dispositivos personales, garantizando una visita interactiva, educativa y respetuosa con el entorno natural.

El contrato, ha espeificado el Ayuntamiento de Almería, se estructura en dos lotes. El primero incluye la producción audiovisual del fondo marino del Cabo de Gata y, el segundo, la reconstrucción virtual del patrimonio histórico y paisajístico del entorno natural.

El proyecto se plantea como una solución «llave en mano», que incluirá el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de todos los equipos, además de las pruebas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento.

Ofertas obras rehabilitación

Esta iniciativa complementa las obras de rehabilitación de la Torre de San Miguel, actualmente en fase de licitación con una inversión cercana a los 400.000 euros. Esta intervención permitirá la recuperación integral de este Bien de Interés Cultural (BIC), una antigua atalaya militar del siglo XVIII que permanecía en desuso desde los años 90, y que también contempla la recuperación ambiental de su entorno.

Este procedimiento de licitación, concluido el plazo de presentación de ofertas, ha registrado propuestas que la mesa de contratación estudiará ahora para la adjudicación de unos trabajos que cuentan también con un plazo de ejecución de cinco meses.

Este proyecto, en su caso, forma parte de la segunda fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades que, en sus diferentes fases, contempla una inversión total de cinco millones de euros, sufragados al 50% entre Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía.

El concejal de Promoción de la Ciudad y Turismo, Joaquín Pérez de la Blanca, ha puesto en valor el alcance de este conjunto de actuaciones. «Con este proyecto damos un paso más en la modernización y puesta en valor del patrimonio histórico y natural del Cabo de Gata, integrando innovación tecnológica y sostenibilidad para ofrecer experiencias únicas que reforzarán la proyección turística de Almería», ha pronunciado.

Pérez de la Blanca ha añadido que «la rehabilitación de la Torre de San Miguel y la incorporación de tecnologías de realidad virtual permitirán redescubrir nuestro legado desde una perspectiva más cercana, atractiva y respetuosa con el entorno, posicionando a Almería como un referente en turismo inteligente y sostenible».