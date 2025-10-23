A licitación la renovación del paso de peatones entre el Puerto de Almería y el parque Nicolás Salmerón La actuación, que incluye pavimento con adoquín, traslado de semáforos o el trasplante de cinco palmeras, cuenta con un presupuesto inicial de 74.000 euros y un mes de plazo

A. M. Almería Jueves, 23 de octubre 2025, 17:48

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Almería ha aprobado este jueves la licitación de las obras del nuevo paso de peatones que conectará el Parque Nicolás Salmerón con el Muelle de Levante del Puerto. La intervención cuenta con un presupuesto base de 74.366,04 euros y un plazo de ejecución de un mes.

El anuncio de contratación, según ha indicado el Ayuntamiento de Almería en una nota, se ha publicado también hoy junto con los pliegos de condiciones de la licitación en la plataforma de contratación, establece que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 6 de noviembre.

La concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha explicado que esta actuación, en forma de separata, constituye la primera fase del proyecto de conexión entre la Rambla Belén, el Paseo de Almería y el Muelle de Levante, permitiendo la continuidad de las obras del proyecto Puerto-Ciudad que actualmente desarrolla la Autoridad Portuaria, en coordinación con las obras del Paseo de Almería.

Las obras contemplan la renovación total del paso de peatones existente, ampliando su superficie y adaptándola a las nuevas alineaciones definidas por el proyecto portuario. El área de actuación abarca 490,90 metros cuadrados, e incluirá trabajos de pavimentación con adoquín de granito gris, recogida de pluviales, traslado de semáforos y señalización, así como el trasplante de cinco palmeras.

«La actuación busca una integración estética y funcional en la línea del proyecto redactado por el estudio Góngora Arquitectos, con el objetivo de favorecer la accesibilidad y la continuidad peatonal entre dos de los principales ejes urbanos de la capital», ha explicado Cabrera.

El nuevo paso mantendrá la circulación rodada y el alumbrado actuales, garantizando la permeabilidad entre el centro urbano y el frente portuario, dentro de la estrategia municipal para unir la ciudad con su puerto y crear un espacio más accesible, moderno y sostenible.