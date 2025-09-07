La licitación de obra pública en Almería fue en 2024 cuatro veces inferior a la de Málaga La almeriense fue la sexta provincia andaluza en cuantía licitada por las tres principales administraciones: el Gobierno, la Junta y los ayuntamientos

M. C. Callejón Almería Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:08

La construcción es, sin duda, uno de los principales motores de progreso de cualquier civilización. Por ello, cuánto se invierta o deje de invertir en un territorio durante un periodo determinado puede resultar significativo a la hora de evaluar su desarrollo. Fadeco Contratistas, entidad que aglutina a las empresas del sector de la construcción de Andalucía, analiza cada año el comportamiento de la inversión de las entidades públicas en la comunidad y, además, compara los datos por administraciones y territorios.

En la provincia de Almería, las administraciones públicas licitaron el pasado año obras por valor de 310,3 millones de euros. Según los datos de esta organización, la institución con un mayor volumen de previsión de inversión fue la local, es decir, los ayuntamientos, al licitar un montante de casi 127 millones de euros. Del total, 120,8 millones fueron para contratar obras y otros 6,2 millones para suministros y conservación. Esta cifra supone el 40,9% de la cuantía global licitada durante 2024 en la geografía almeriense.

Le siguió la Administración estatal, con 109,5 millones de euros (91,5 millones para proyectos); y, finalmente, la regional, con un total de 73,8 millones, en esta ocasión, íntegros para inversión.

En el estudio, detalla también los niveles de inversión por habitante en las distintas administraciones, identifica tendencias clave y su impacto en el desarrollo regional y destaca sectores estratégicos y su evolución en el contexto económico actual.

De las actuaciones a licitación por las distintas administraciones públicas, destacan entre las adjudicadas durante el pasado ejercicio, con importe superior al millón de euros, la construcción de tinglados de vehículos ligeros con cubierta de placas fotovoltaicas en la Base Álvarez de Sotomayor, en Viator, por 1,2 millones; la ampliación del mercado de abastos de Cuevas, por algo más de un millón; la restauración del río Andarax para garantizar su adaptación e incrementar su resiliencia frente a los efectos del cambio climático, por 2,4 millones; las obras de la primera fase del Corredor Peatonal de Cantoria, por 1,8 millones; la humanización de la travesía de Balanegra, por 3,6 millones; o las obras de urbanización de la Plaza Vieja, en Almería capital, por casi dos millones.

Almería y Andalucía

La almeriense fue la sexta provincia andaluza en cuantía licitada por las tres principales administraciones públicas: los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. La que sumó un mayor volumen fue Málaga, con un total de 1,2 billones de euros licitados. Esta cifra supone prácticamente cuadruplicar la inversión licitada en Almería por los distintos gobiernos.

En este caso, fueron los propios municipios los que más dinero idearon invertir en la provincia malagueña. No en vano, de los 1.185,6 millones de euros, correspondieron a los ayuntamientos malagueños el 70,2% hasta un total de 832,6 millones de euros, lo que significa que siete de cada diez euros proyectados para invertir en la provincia de Málaga procedían de los propios malagueños.

Tras la Administración local, le siguió en previsiones de inversión la Junta de Andalucía con 205,6 millones, y el Estado con 147,5 millones de euros.

Tras Málaga, se situó Sevilla, con 893,2 millones; Granada, con 390,1 millones; Córdoba, con 338,5 millones; y Cádiz, con 321,9 millones de euros en proyectos a concurso. Tras Almería, le siguió en licitación de obra pública Jaén, con 283,7 millones; y Huelva, con 228 millones.

Hubo también 497,7 millones de euros licitados pero no provincializados, de los que 262,3 millones correspondieron al Estado y 235,4 millones a la Junta de Andalucía.

En el total de la comunidad autónoma, salieron a concurso 4.449,1 millones de euros, de los que 1.892,4 millones correspondieron a los ayuntamientos; 1.439,1 millones al Estado; y 1.117,6 millones a la Junta de Andalucía. Ello supone 220,45 euros por habitante de media desde la Administración local, 130,3 euros de la regional y 167,65 euros de la estatal.

La evolución

¿Y cuál ha sido el comportamiento de las licitaciones públicas en los últimos años? La variación entre lo licitado el pasado año y el anterior, el 2023, ha sido positiva para la provincia de Almería y para el resto de territorios andaluces, excepto para Cádiz, en la que la evolución ha sido decreciente en un 34%. De hecho, la provincia de Almería ha crecido el volumen en un 43,9%, al pasar de los 215,6 millones de euros licitados en obra pública en 2023 a los 310,3 millones del pasado ejercicio.

El mayor incremento se ha dado, no obstante, en la provincia de Málaga con un alza del 193,9% desde los 403,5 millones de euros a los 1.185,6 millones. Le siguió Jaén con un aumento del 140,9%, pero cifras absolutas muy inferiores: de los 117,8 millones de 2023 a los 283,7 millones de 2024.

En tercera posición se situó Huelva, con un crecimiento del 66,3%, de los 137,1 a los 228,1 millones, seguida de la provincia de Almería y, tras ella, Córdoba (+27%), de 266,5 a 338,5 millones; Sevilla (+13%), de los 790,4 a los 893,2 millones; y, finalmente, Granada (+10,5%), de los 353,1 a los 390,1 millones. Con tendencia a la baja se situó Cádiz (-34%), al pasar de 487,7 a 321,9 millones de euros.

En lo que respecta al global de la región, las licitaciones se incrementaron un 54,6%, de 2.877,2 a 4.449,1 millones de euros. Por su parte, la diferencia en la provincia de Almería entre 2022 y 2024 ha sido de una caída del 16,2%, desde los 360,5 millones de euros licitados durante aquel ejercicio.

Así las cosas, el montante por habitante en la provincia de Almería ha pasado de los 487,46 euros en 2022 a los 286,16 euros en 2023 y los 411,86 euros en 2024.

Sin embargo, no todos estos millones de euros se invirtieron en realidad. El montante de las licitaciones no conlleva necesariamente su gasto puesto que, para ello, es necesario adjudicar la obra, que conlleva por lo general un recorte en el precio de la concesión. Además, algunas quedan desiertas y, también, como es de entender, una vez adjudicadas, hay que llevar a cabo su ejecución.

En realidad, durante el ejercicio de 2024, de los 310 millones de euros licitados, solo 170,8 millones de euros se adjudicaron y, por tanto, se iniciaron para poder llevarlos a efecto. De ellos, 75,6 millones correspondieron a las administraciones locales, es decir, los ayuntamientos; 60,4 millones a la Administración estatal, esto es, el Gobierno de España; y 34,8 millones a la regional y, por tanto, la Junta de Andalucía.