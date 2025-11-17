Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Libres como Concha Robles', lema de Almería para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, presenta la extensa programación para visibilizar este drama social de cara al 25 de noviembre

R. I.

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:26

El Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería quiere visualizar los valores que promulgaba la actriz almeriense Concha Robles en la amplia ... campaña creada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De esta manera, con el lema 'Nos queremos libres como Concha Robles', se quiere dejar bien claro que «a nadie se le puede reprimir su libertad, ni personal ni profesional, y a nadie se puede amedrentar o en último caso quitar la vida».

