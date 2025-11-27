Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El letrero insta a mantener la playa libre de colillas.

El letrero que emociona en la cala más bohemia de Almería: poesía y sostenibilidad

Un cartel artesanal con un mensaje simple y a la vez con espíritu ecológico

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:05

Entre los acantilados, el ruido de las olas, las palmeras y los árboles frutales de la cala de San Pedro, hay un letrero que llama ... la atención por su sencillez. Podría ser es eslógan de una campaña publicitaria, pero está hecho a mano, probablemente sobre una tabla reciclada. Dice así: 'Orillas sin colillas'. Una frase breve, casi poética porque contiene una rima, y que resume una llamada universal, cuidar lo que es de todos.

