Las lesiones medulares no pueden esperar La asociación Aspaym entrega sus reconocimientos en Almería con motivo del Día de la Lesión Medular

Bernardo Abril Almería Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:50

El Espacio Alma de Almería acogió ayer la conmemoración del Día de la Lesión Medular, un acto promovido por la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas de Almería, Aspaym Almería, que contó con la presencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, quien estuvo acompañada por varios ediles de su equipo. Durante esta cita se presentó Aspaym Innova, una investigación pionera sobre la realidad de las personas con lesión medular en Andalucía, y se leyó el manifiesto 'Mi lesión medular no puede esperar'.

Además, se entregó el reconocimiento 'Persona Aspaym del Año-Almería 2025' al periodista Iván Gómez, director de Diario de Almería, elegido por la asamblea de socios y socias «por su cercanía y constante labor de difusión». Junto a él, recibieron los distintivos 'Espacios Amigos de la Lesión Medular' la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, Clínica Neuroal, Ortopedia Sanest, Farmacia Fernando José Martínez López y Ortopedia del Río.

«Nuestro objetivo es seguir mejorando su calidad de vida y desde el Ayuntamiento trabajamos de manera decidida para que Almería sea una ciudad plenamente inclusiva. Por eso, nos alegra que Aspaym haya elegido el Espacio Alma como uno de los dos lugares en la provincia donde conmemorar este día –también se conmemoró en El Ejido–, a la vez que los felicitamos por su trabajo a favor de las personas con lesión medular y grandes discapacidades físicas y de sus familias», afirmó.

«Estos actos han supuesto un hito en la nueva etapa de Aspaym Almería, que en poco más de un año se ha consolidado como un agente activo en la provincia. Hemos tejido una red real en Almería, con alianzas, afectos y muchísima entrega. Estamos demostrando que con compromiso, incluso una entidad pequeña puede generar un impacto social enorme», trasladó Laura Márquez, presidenta de la entidad.

La tarde se completó con una actuación de baile inclusivo a cargo de la Escuela de Danza Alejandra Foruria, en el que participó la propia Laura Márquez, y concluyó con una merienda de convivencia, ofrecida por el Ayuntamiento de Almería.

Como gesto simbólico, se iluminaron en color verde al caer la noche las fuentes del Parque de las Familias, La Sirena y Los Peces así como el Auditorio Maestro Padilla.