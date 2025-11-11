Leónidas 2025: cuándo ver en Almería las estrellas fugaces más intensas de noviembre

Noviembre se ha convertido en un mes especial para los amantes del cielo estrellado, y en Almería, con su firmamento despejado y bajos niveles de ... contaminación lumínica, las condiciones son ideales para disfrutar de las Leónidas, una de las lluvias de meteoros más espectaculares del otoño.

Además, el tiempo acompaña, porque no acaba de entrar el frío, aunque, según las previsiones, la bajada de las temperaturas es algo que no debe tardar mucho en ocurrir. No obstante, aunque sea con algo más de fresco, siempre hay personas intrépidas que salen a zonas despejadas lejos de las poblaciones urbanas para contemplar estos fenómenos.

Las ocasiones a lo largo del año son numerosas y, en el caso de las Leónidas, son visibles aproximadamente desde el 6 hasta el 30 de noviembre, aunque su mayor actividad tendrá lugar el lunes 17 de noviembre, alrededor de las 19:00 horas en la España peninsular, según el Observatorio Astronómico Nacional. En ese momento, se podrán ver hasta 20 meteoros por hora, con la ventaja de que la Luna estará en fase menguante, con solo un 6% de iluminación, lo que garantizará un cielo oscuro para la observación.

Constelación de Leo

Estas estrellas fugaces reciben su nombre porque su radiante, es decir, el punto del cielo del que parecen surgir, se encuentra en la constelación de Leo. Su origen se remonta al cometa Tempel-Tuttle, que orbita el Sol cada 33 años y posee un núcleo de unos 2 kilómetros. Los meteoros de las Leónidas son brillantes y extremadamente rápidos, alcanzando velocidades de 250.000 kilómetros por hora.

La intensidad de esta lluvia varía de año en año y alcanza sus momentos más espectaculares cuando el Tempel-Tuttle se acerca al perihelio, el punto más cercano al Sol en su órbita. Aunque para ver un espectáculo comparable al histórico evento de 1833, cuando en Norteamérica se contabilizaron hasta 150.000 meteoros por hora, habrá que esperar hasta 2031, las Leónidas de 2025 prometen ser un espectáculo notable.

Cómo observar las Leónidas desde Almería

Para disfrutar al máximo del fenómeno, es recomendable buscar un lugar con cielo oscuro y pocas interferencias visuales, como edificios, árboles o montañas. En Almería, algunos de los puntos más idóneos incluyen miradores del Desierto de Tabernas, acantilados del Cabo de Gata, o las sierras interiores como Los Filabres o la Sierra de María-Los Vélez.

No se necesitan telescopios ni prismáticos. Basta con tumbarse y mirar al cielo, dejando que la vista se acostumbre a la oscuridad. Aunque el radiante se sitúa en Leo, los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo, por lo que conviene dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, especialmente opuestas a la posición de la Luna si esta está presente.

El Observatorio Astronómico Nacional advierte que, aunque el pico máximo se espera sobre las 19:00 horas del 17 de noviembre, podrían producirse picos secundarios más débiles durante toda la noche, ofreciendo varias oportunidades para contemplar estas fugaces mensajeras del espacio.