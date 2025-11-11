Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de las Leónicas.

Leónidas 2025: cuándo ver en Almería las estrellas fugaces más intensas de noviembre

La lluvia de meteoros alcanzará su máximo el 17 de noviembre con hasta 20 destellos por hora y un cielo favorable gracias a la Luna menguante

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:43

Comenta

Noviembre se ha convertido en un mes especial para los amantes del cielo estrellado, y en Almería, con su firmamento despejado y bajos niveles de ... contaminación lumínica, las condiciones son ideales para disfrutar de las Leónidas, una de las lluvias de meteoros más espectaculares del otoño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La junta de compensación del Sector PA-4 de Palomares rechaza que su plan de 1.600 viviendas colinde con la zona contaminada
  2. 2 Evacuado al hospital tras caer accidentalmente desde un tercer piso en Almería
  3. 3 Roquetas avanza para preparar sus nuevos PGOM y POU
  4. 4 Exigen más refuerzos para los cuerpos de seguridad de El Ejido
  5. 5 Ocio, cultura, sensibilización y deporte para la XIII Semana de la Discapacidad en El Ejido
  6. 6 Este es el sueldo que cobran los presos de El Acebuche en 2025
  7. 7 Un conferencia para hablar de liderazgo con Pepe Rodríguez en Roquetas
  8. 8 Una jornada para dar a conocer la importancia de la cooperación en la Educación
  9. 9 Almería multiplica por tres los delitos contra víctimas mayores de 65 años desde 2020
  10. 10 Estos son los ciclos de FP con más salidas laborales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Leónidas 2025: cuándo ver en Almería las estrellas fugaces más intensas de noviembre

Leónidas 2025: cuándo ver en Almería las estrellas fugaces más intensas de noviembre