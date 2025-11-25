Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Javier Aureliano García, de archivo. R. I.

El lenguaje en clave de las presuntas mordidas: «Te vas a poder cambiar toda la piñata»

Javier Aureliano García empleaba terminología relacionada con la ortodoncia durante el trámite de las licitaciones públicas que, para los investigadores, está «totalmente desvinculada» del contexto

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:18

Comenta

El juez instructor que autorizó la entrada y registro de la UCO en dependencias de Diputación Provincial de Almería, en el domicilio del expresidente Javier ... Aureliano García y exvicepresidente Fernando Giménez, desvela un «lenguaje encriptado» entre los entonces altos cargos del organismo supramunicipal que pretendían maquillar las licitaciones públicas de cifras millonarias con una jerga que parecía de lo más cotidiana.

