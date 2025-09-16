La Legión recibirá el Escudo de Oro de la Ciudad de Almería Esta distinción se enmarca en el trigésimo aniversario de su llegada a la provincia

R. I. Almería Martes, 16 de septiembre 2025, 23:00

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, anunció ayer que el Ayuntamiento de Almería va a entregar el Escudo de Oro de la Ciudad a la Legión en un acto público que se celebrará el próximo viernes, día 19 de septiembre, en la Plaza de la Constitución, a partir de las 19.30 horas.

«Esta distinción se enmarca en el trigésimo aniversario de su llegada a Almería como reconocimiento a la brillante historia de esta unidad y a su permanente labor de colaboración y servicio con todas las instituciones y el conjunto de la sociedad almeriense a lo largo de todos estos años», señaló Vázquez, quien consideró que «ese ejemplo de cercanía y entrega, tan propio del Espíritu Legionario, ha contribuido a fomentar y estrechar lazos indisolubles entre la Brigada de la Legión y la Ciudad de Almería, que se reflejan ahora en este merecido reconocimiento».

Juras de Bandera, exposiciones, desfiles, conciertos, colaboración en la Semana Santa de la ciudad y en La Desértica, una de las pruebas deportivas más emblemáticas de las que se celebran en la capital, son algunos ejemplos que ha enumerado la alcaldesa sobre la «estrecha colaboración» entre el Ayuntamiento de Almería y la Legión.

María del Mar Vázquez también ha ensalzado la gran labor de la Legión en los «momentos más complicados», como fue la época de la pandemia de la covid-19, cuando la Brigada inició tareas de patrulla y equipos de rastreadores para realizar seguimientos de los casos positivos. Igualmente, valoró su lucha contra los incendios este verano en distintos puntos de la geografía nacional como Extremadura, Galicia y Castilla y León, así como su implicación en las tareas de rescate y limpieza tras la DANA en la Comunidad Valenciana.

«Los hombres y mujeres que conforman La Legión son un ejemplo para todos por los valores de solidaridad, cercanía y esfuerzo que transmiten cada vez que se les necesita y con este reconocimiento público queremos devolverle nuestro agradecimiento por estar ahí siempre, especialmente en los momentos más difíciles», ha añadido la alcaldesa, quien ha concluido invitando a todos los vecinos y visitantes de la ciudad a participar en este acto de gratitud hacia las Fuerzas Armadas.

El acto

La representación de la fuerza de la Legión estará compuesta por el Piquete de Honores del Tercio D. Juan de Austria 3º de la Legión, formado por la Escuadra de Gastadores, la Banda de Guerra y la Sección de Honores. Los acompañarán la Unidad de Música de la Brigada de la Legión y los Guiones de la Brigada de la Legión.

En torno a las 19 horas llegarán a la Fuente de los Peces, en el Parque Nicolás Salmerón. Quince minutos después iniciarán el desfile, por calle Real, en dirección a la Plaza Vieja.

El acto institucional está previsto que comience a las 19.30 horas, con un Homenaje a la Bandera de España y el tradicional Homenaje a los Caídos.

Posteriormente, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, entregará el Escudo de Oro de la Ciudad de Almería al general José Agustín Carreras, jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' de la Legión.

Este acto se enmarca, además, en el 105 aniversario de la Legión y el 30 aniversario de su llegada a Almería. Desde el pasado día 12 y hasta el 18 de septiembre, la Biblioteca Central José María Artero acoge también la exposición 'La Legión a través de sus uniformes', con cerca de 2.000 elementos que se pueden contemplar. Además, mañana miércoles, día 17 de septiembre, el Auditorio Maestro Padilla acogerá la representación teatral de la obra 'El blocao de la muerte', a las 19 horas, con entrada libre hasta completar aforo.