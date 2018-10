Lechuga Snack de Rijk Zwaan es el producto más innovador Uno de los puestos de degustación del producto, en el stand de El Dulze. / J. E. R. Vencedor en los Premios Accelera en producto fresco de Fruit Attraction | La firma destacó en la feria, especialmente, también, con Sweet Palermo, por su envase de plástico compostable y sus degustaciones JOSÉ ESTEBAN RUIZ ALMERÍA Sábado, 27 octubre 2018, 00:38

Rijk Zwaan regresó de la pasada edición de la Feria Internacional del Sector de las Frutas y Hortalizas (Fruit Attraction) a casa con el galardón en las manos. Y es que, su lechuga Snack, la primera lechuga especialmente apta para su uso como base o soporte de distintos preparados (guacamole, toppings, cebiches), obtuvo el reconocimiento al producto fresco innovador del año. La base genética de esta nueva lechuga, explicaron desde la firma, le aporta una serie de características únicas, como su textura crunchy y sabrosa que soporta todo tipo de toppings en su exclusiva forma de cuchara.

Como novedad en esta edición de la feria, se presentó el primer Wrap 100% de lechuga, una solución de gran valor para el consumo 'on the go'. Existen cuatro wraps con diferentes ensaladas: atún, pollo, humus de remolacha y queso.

Las empresas que desarrollan la marca realizaron una importante promoción en la feria con la elaboración de diferentes degustaciones donde participaron la bloguera Verónica Sánchez (#OhMamyBlue) y el cantante Xuxo Jones. Con el hashtag #eatthespoon los visitantes profesionales conocieron la cuchara más sabrosa.

En esta ocasión, un total de 30 productos optaron a estos premios, entre las dos categorías: producto fresco (Rijk Zwaan) e industria, en la que fue ganadora Unitec, con su Blueberry Vision 2, una tecnología innovadora y patentada que permite escanear el 100% de cada fruto y clasificar arándanos según sus defectos internos, defectos externos, defectos de forma, selección de fruto blando, calibre y color. Todos ellos estuvieron expuestos en el área Innovation Hub durante los 3 días de celebración.

Sweet Palermo

Además de por las degustaciones que ofreció Rijk Zwaan y todas las empresas que producen y comercializan del pimiento Sweet Palermo, este producto destacó por innovar en el envase y dar un paso adelante en el tema del uso de plásticos para está función. Y es que, presentó en Fruit Attraction su nuevo envase de plástico compostable, un material biodegradable en consonancia con el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad en la actividad hortofrutícola. Sweet Palermo da así respuesta a esta creciente demanda presentado el formato de bolsa de 2 unidades compostable, macro perforada y con la mayor trasparencia.

La creciente demanda por productos responsables con el medio ambiente persigue, entre otros objetivos, reducir el uso de envases plásticos derivados del petróleo y luchar así contra la contaminación de los océanos, este movimiento está impulsando el desarrollo de nuevos materiales que cumplan con criterios de sostenibilidad y además sean igual de versátiles a los ya existentes. El material compostable es biodegradable, se descompone en contacto con el medio ambiente, pero además se composta, es decir se degrada en contacto con el resto de residuos orgánicos convirtiéndose en compost o abono.