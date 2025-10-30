Lavado de cara en la Iglesia de San Pedro de cara al 225 aniversario de su consagración

La Iglesia de San Pedro de Almería luce estos días en proceso de mejora. La parroquia está acometiendo una serie de trabajos de mantenimiento y ... reparación en la fachada y el tejado del templo con el objetivo de adecentar su imagen exterior antes de celebrar, el próximo 1 de diciembre, el 225 aniversario de su consagración.

Según explica el párroco, Juan Antonio Moya, se trata de «un mero lavado de cara» con el que se pretende frenar el deterioro del edificio y mejorar su aspecto general. «Había zonas donde la pared había perdido masa y, junto a la puerta principal, incluso se había caído parte del quicio», comenta Moya.

Las actuaciones incluyen la retirada de la vieja capa de pintura, la reparación de grietas y desconchones y la limpieza del tejado, donde incluso habían crecido pequeños árboles. Una empresa de trabajos verticales se encargará en los próximos días de sanear la cubierta, eliminar la vegetación y sellar los huecos.

En algunas zonas, la parroquia intentará descubrir la piedra original, aunque, como explica el sacerdote, «en muchos tramos se ha perdido la masa por la porosidad de la piedra y la humedad, y será necesario pintar».

Estas labores se afrontan con recursos muy limitados. «No podemos acometer una obra más grande porque no tenemos fondos. Cuando se arregló la casa parroquial nos endeudamos y seguimos pagando esa deuda. Lo poco que se hace, queremos hacerlo bien», reconoce Moya. Para ayudar a sufragar los gastos, la parroquia organizará este fin de semana una colecta especial entre los fieles.

El edificio actual fue bendecido el 1 de diciembre de 1800, tras la reconstrucción llevada a cabo a finales del siglo XVIII sobre el antiguo convento franciscano destruido por el terremoto de 1790. El templo, obra del arquitecto Juan Antonio Munar, es de estilo neoclásico y conserva elementos del primitivo conjunto, como la antigua Capilla de San Antonio, hoy Capilla de los Remedios.

De forma paralela, la parroquia ultima los preparativos de un amplio programa de actos conmemorativos que se prolongará hasta la festividad de San Pedro del próximo año. El 13 de noviembre se celebrará una conferencia a cargo de Dolores Segura titulada'De convento franciscano a parroquia de San Pedro', y el 20 de noviembre se presentarán los carteles conmemorativos, en los que ha intervenido el pintor Andrés García Ibáñez.

El ciclo concluirá con una misa solemne presidida por el obispo, retransmitida por Canal Sur. «Queremos celebrar este aniversario como se merece la historia de este templo, que ha sido testigo de tantos siglos de fe y vida en el corazón de Almería», resume el párroco.