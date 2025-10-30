Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los trabajos que se están realizando en la fachada que da a calle Ricardos. D. R.

Lavado de cara en la Iglesia de San Pedro de cara al 225 aniversario de su consagración

La parroquia acomete trabajos de reparación y pintura en el exterior del edificio, de estilo neoclásico, de cara a la conmemoración de sus 225 años el próximo 1 de diciembre.

David Roth

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:56

Comenta

La Iglesia de San Pedro de Almería luce estos días en proceso de mejora. La parroquia está acometiendo una serie de trabajos de mantenimiento y ... reparación en la fachada y el tejado del templo con el objetivo de adecentar su imagen exterior antes de celebrar, el próximo 1 de diciembre, el 225 aniversario de su consagración.

