Laujar de Andarax celebra el II Festival Internacional de Arte Urbano 'Al Fresco' Una noche festiva con pasacalles, música, magia y espectáculos para todos los públicos

E. Gabriel Llanderas Almería Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:55

Laujar de Andarax ha vivido una de sus noches más especiales con la celebración de la II edición del Festival Internacional de Arte Urbano 'Al Fresco', un evento que reunió a vecinos y visitantes en torno a la cultura, el arte y la diversión en plena calle. Decenas de vecinos y visitantes se han unido a este evento, tanto niños como adultos, que han disfrutado de la alegría y el ambiente festivo.

El festival ofreció una programación variada en la que destacaron los titiriteros, estatuas humanas, payasos, magos y actuaciones musicales en directo, en las que se animaba a la participación de los asistentes. El momento más esperado llegó con el pasacalles 'Naturaleza Mágica', que llenó de color y fantasía las calles de la localidad, convirtiéndose en el gran atractivo de la noche.

Organizado por el Ayuntamiento de la localidad con la colaboración de Ejecutivo por el Mundo y el patrocinio de la Junta de Andalucía, este encuentro cultural ha superado en participación y propuestas a la edición inaugural. Desde el Ayuntamiento de Laujar se destaca el papel del festival como motor de dinamización social y turística en la comarca.

Arte y cultura al aire libre

'Al Fresco' se ha consolidado en tan solo dos ediciones como una cita marcada en el calendario del verano en la Alpujarra almeriense, ofreciendo una experiencia que combina entretenimiento para los más pequeños, espectáculos de calidad y una oportunidad para disfrutar de la cultura en la calle.

Agosto es un mes marcado por las vacaciones y numerosas festividdes en municipios de toda la provincia de Almería y este tipo de eventos se disfruta especialmente por parte de todos los vecinos.

Un pueblo conocido por su naturaleza, historia y tradición

Laujar es un municipio que traspasa fronteras, como prueba que medios como la revista Viajes National Geographic la destaca como un destino con una gran singularidad histórica, por el hecho de haber sido la última capital del reino de Al-Ándalus.

En un reportaje dedicado a Laujar, esta publicación explica cómo tras la rendición de Granada en 1492, el último rey andalusí, Boabdil el Chico, tuvo que dejar la Alhambra y marcharse al exilio. En su trayecto de retirada, fue a parar a este rincón de la Alpujarra almeriense que, durante unos meses, se convirtió en el último reducto del poder árabe en la Península Ibérica.

Además de esa singularidad histórica, en el reportaje se hace un repaso a todos los atractivos arquitectónicos de Laujar. Se destaca la belleza de sus callejuelas, el encanto de sus rincones y su entorno natural privilegiado, algo que también destacan desde su ayuntamiento: «Estamos en un entorno privilegiado, a los pies de Sierra Nevada y frente a Sierra de Gádor. Ello nos permite una abundancia de agua, cuyas fuentes y pilares jalonan nuestro pueblo con un toque de frescura, y una agricultura ocupando el valle desde el pasado islámico. Hoy el protagonismo lo tiene la vid, que permite unos magníficos vinos, y antes lo era la seda como industria de lujo».