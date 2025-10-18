Labella insta a Planas a defender al sector pesquero del Mediterráneo en Bruselas «con unidad, ciencia y firmeza» La diputada del PP de Almería denuncia en el Congreso que «España está perdiendo la batalla en Europa porque no se defiende sus caladeros con informes científicos sólidos y con una estrategia nacional seria»

R. I. Almería Sábado, 18 de octubre 2025, 13:02 Comenta Compartir

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, ha lamentado en la Comisión de Pesca del Congreso de los Diputados que «España esté perdiendo la batalla en Europa» en relación a la pesca del Mediterráneo y ha acusado al ministro Planas de «no defender los caladeros con informes científicos sólidos y con una estrategia nacional seria», lo que ha llevado al sector a una importante crisis con una reducción drástica del esfuerzo pesquero, inseguridad jurídica y exigencias técnicas que amenazan la supervivencia de nuestras flotas y de nuestras comunidades costeras.

Martínez Labella ha reclamado al Gobierno una política pesquera con visión de futuro, que combine sostenibilidad biológica con sostenibilidad social y económica y que sitúe a España en la mesa europea con la fuerza que se merece.

Para conseguirlo, la diputada por Almería ha señalado que el ministro Planas debe exigir a la Comisión Europea que sus decisiones se basen en datos reales sobre la biomasa y la regeneración de especies como la gamba roja, y que se valore también el impacto social y económico en las comunidades afectadas.

«No basta con asumir pasivamente lo que dictan en Bruselas, hay que ir con informes, con argumentos y con la voz de todo el sector detrás, un sector que lamentablemente se siente abandonado por el Gobierno de España», ha destacado.

Ana Martínez Labella ha acusado además al Gobierno de España de tomar decisiones en contra de la actividad pesquera, poniendo en riesgo la subsistencia de miles de familias que viven de este sector y ha pedido a Planas que no siga dando la espalda a los pescadores y defienda en Bruselas las necesidades de nuestra flota.

Por último Ana Martínez Labella ha señalado que frente a un Gobierno al que solo le preocupa mantener a Sánchez en el sillón y que se olvida de gestionar y gobernar, el Gobierno de Juanma Moreno con el consejero Ramón Fernández-Pacheco, está en contacto permanente con el sector, al que escucha y defiende con determinación y al que ayuda con subvenciones para mejorar la producción y comercialización, con ayudas para compensar la paralización de la actividad temporal o con fondos destinados a los Grupos de Acción Local surgidos de las comunidades pesqueras, que promueven la sostenibilidad ambiental, la innovación y la competitividad del sector.