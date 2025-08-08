Labella denuncia la «incompetencia de Puente» y le pide que asuma responsabilidades por el caos ferroviario en Almería Insta al ministro de Transportes a dimitir por su «nefasta gestión» que está provocando que miles de pasajeros se queden atrapados durante horas en trenes en mitad del trayecto desde hace meses

A. Maldonado Almería Viernes, 8 de agosto 2025, 13:43

La diputada nacional del Partido Popular de Almería Ana Martínez Labella ha denunciado la «incompetencia» del ministro de Transportes, Óscar Puente, y le ha pedido que asuma responsabilidades por el caos ferroviario que se sigue produciendo en Andalucía y en la provincia de Almería desde hace meses, «una situación que está provocando la desesperación de los ciudadanos que utilizan este medio de transporte para visitar nuestra comunidad sobre todo en época estival o de aquellos que quieren viajar a la capital de España».

Martínez Labella ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ya ha solicitado la comparecencia del ministro en la Cámara baja para que dé explicaciones por los continuos retrasos que se producen; el último, en un tren que cubría la línea Madrid-Almería el pasado miércoles y que se averió en mitad del trayecto, dejando a casi 200 pasajeros en Alamedilla durante cuatro horas para, al final, tener que ser trasladados en autobús a su destino final, la provincia de Almería.

La diputada del PP ha exigido en una nota al ministro «que no siga obviando la realidad que miles de pasajeros llevan sufriendo mucho tiempo» y le insta a dimitir porque con su «nefasta gestión» ya ha dado suficientes muestras de incompetencia.

Ana Martínez Labella ha subrayado que la sucesión de continuas incidencias que se producen día sí y día también en el transporte ferroviario en Andalucía «está provocando que la economía y el turismo se vean afectados, pero sobre todo, está produciendo un hartazgo generalizado en los ciudadanos que no se merecen que el Gobierno de España arruine sus vacaciones por las malas comunicaciones».

«El ministro tiene que dar explicaciones urgentes y asumir responsabilidades cuanto antes. Andalucía y Almería no se merece un Gobierno de España que no busca soluciones y que mira hacia otro lado cada vez que cientos de pasajeros se quedan atrapados en trenes en mitad del trayecto», ha denunciado.

Por último, la diputada popular ha subrayado la falta de reacción de la vicepresidenta María Jesús Montero ante el caos ferroviario, un «silencio cómplice» que se une al de Puente y que deja claro que «Montero prefiere defender a su compañero en el Gobierno antes que dar la cara por los andaluces, a los que castiga permanentemente, como ha hecho desde su responsabilidad como ministra de Hacienda infrafinanciando a Andalucía».