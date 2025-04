Khadija, una mujer sola en la ruta más letal Desobedeció a su padre y escapó de Ghana para evitar la mutilación genital y ser la cuarta esposa de un hombre mayor: «Mi madre me dijo que tenía que salir»

Tenía 17 años cuando abandonó su casa familiar de Ghana. Lo hizo de noche para evitar que la Policía frustrase su plan de huida. Completamente sola y con el dinero que había podido ahorrar trabajando desde niña vendiendo agua, Khadija inició un camino hacia lo desconocido que solo tenía dos posibles metas: una vida mejor o la muerte. No tenía ni idea de qué se iba a encontrar. Nunca había ido más allá de su pueblo y su contacto con otras realidades, otras culturas, era nulo.

Ni siquiera le dieron la oportunidad de soñar a través de pequeña pantalla. «Los hombres ven el fútbol pero allí no nos sentamos como aquí con la familia a ver televisión. Cuando no estaba mi padre, veíamos un poco, pero si llegaba, nos íbamos corriendo a la habitación», ilustra sobre lo que ocurría un día cualquiera en el seno de la familia en la que se crió, de la que salió huyendo al conocer los planes que tenían para ella: «Cuando murió mi madre, mi padre me dijo que me tenía que casar con un hombre mayor».

Sería su cuarta esposa y sufriría las consecuencias de la mutilación genital, le dijeron. Una imposición paternal que no estaba dispuesta a cumplir, confiesa –ya con 24 años– desde el Centro de Refugiados de Cruz Roja en Almería mientras su hijo de año y medio trata de llamar su atención y la de las otras tres mujeres presentes en la pequeña sala en la que se realiza esta entrevista.

«¡Mama, mama!», le ofrece un dinosaurio de plástico para jugar. El pequeño crecerá y, algún día, ella espera poder llevarlo a Ghana para que conozca sus orígenes. Aunque, para eso, aún falta más tiempo del que la joven madre puede planificar.

Ahora mismo, su prioridad es instalarse en su nueva casa, que ha logrado alquilar después de demasiadas negativas. «Me preguntan si soy negra o blanca», lamenta sobre la discriminación que, como otras personas extranjeras, ha sentido a la hora de buscar dónde vivir. No es la mejor casa ni el mejor precio pero tiene que mudarse de inmediato porque, pese a que todavía está a la espera de que se reconozca su asilo, tiene un contrato de trabajo y un salario mensual suficiente para 'independizarse' de la tutela de la oenegé que la ha amparado desde hace algo más de un año. «Son mi familia», sonríe.

Último consejo maternal

Su madre fue el detonante del giro que dio a su vida. Antes de fallecer la animó a desobedecer a los varones de la familia, que en Ghana tienen toda la autoridad sobre las mujeres: «Mi madre me dijo que tenía que salir».

Así que se fue. La primera frontera que cruzó fue la de Burkina Faso, donde trabajó ocho meses para conseguir más dinero tras perder buena parte de los ahorros de toda su vida en «pagar a la Policía» para poder continuar su camino. La línea ascendente por la siempre convulsa África subsahariana que siguió la llevó, después, a Malí durante dos meses antes de proseguir hasta Senegal. Allí consiguió trabajar como cocinera en un bar durante todo un año, lo que le permitió ahorrar para su 'billete' a Europa, un lugar que hasta poco antes era incapaz de situar en un mapa. Los estudios no estuvieron nunca en los planes de su padre para ella y sus hermanos. «En mi país no hay educación, yo no estudié; y los niños pueden trabajar con cinco o diez años», avanza en su historia personal, que es la de tantas mujeres que se juegan su integridad en busca de 'algo más'. «Yo quería tener mi vida», resume sobre su ansia de independencia.

Khadija reconoce que no tenía ni idea de qué se iba a encontrar. No sabía cómo eran las mujeres fuera de su ciudad, fuera de África. La emancipación femenina no es, precisamente, un tema que se aborde en las comunidades musulmanas de Ghana. Tampoco en las cristianas, mayoritarias. «En mi país, con 15 años, tu padre te casa con algún hombre y solo los hombres pueden ganar dinero. Si la mujer tiene, se lo da al marido». Y, con el paso de los años, puede que lleguen otras esposas al hogar, destinadas a 'servir' a toda la familia.

Es la única vida que conocía hasta que se huyó de su matrimonio concertado. «Aquí yo puedo tener trabajo, una casa, cuidar de mi hijo. Yo no quiero que mi hijo tenga una vida difícil», confía con esperanza la joven ghanesa, una más en el almacén agrícola en el que trabaja y donde ya ha podido crear un grupo de amigas de confianza. Algo que tampoco había conocido antes, en una infancia y adolescencia marcadas por la necesidad de sobrevivir. «Me levantaba, iba a por agua y volvía para venderla. Así, todos los días». Y desde una edad muy temprana. Con siete u ocho años ya estaba ganando el dinero que le serviría para escapar; eso sí, después de invertir una buena parte en los gastos hospitalarios de su madre.

Nueve días en el mar

Después de más de dos años, tras pasar por Burkina Faso, Mali, Senegal y Mauritania, llegó el momento de cruzar el mar. En su caso, el océano. «Estuve nueve días en el barco hasta que llegamos a Canarias», rememora sobre las etapas más peligrosas de su largo viaje migratorio. «Pensaba que mejor muerta que como estaba», lanza un bomba sobre el estado en que estaba cuando se embarcó.

Iba sola. Se había gastado todos sus ahorros (y un poco más que le prestó «una mujer de Mali») para poder «pagar a la Policía en Senegal» y subirse a un cayuco lleno de hombres con los que no se podía comunicar: ella hablaba inglés y ellos francés. Todavía no sabe cómo sobrevivió.

Y tocó tierra. «Cuando llegué aquí tenía el cuerpo lleno de manchas y no podía caminar», detalla para continuar explicando que tampoco quería comer ni relacionarse con nadie. El aislamiento formó parte de su vida posterior a la travesía por el Atlántico, ya en la, hasta entonces, completamente desconocida España: «Tenía miedo».

Su pequeño nació en Córdoba. También pasó un tiempo en Huelva antes de, finalmente, acabar en manos de Cruz Roja en Almería. «Ahora me he dado cuenta de que puedo tener ayuda; tengo a mi trabajadora (social) Laura, a mi abogado Juan que me ayudan y trabajan conmigo. Es duro, pero lo más duro está superado», detalla acerca de cómo está siendo el proceso de espera hasta conocer si aceptan su solicitud de asilo. Sus circunstancias vitales deberían llevar a un resultado positivo, creen desde la entidad social, aunque también aluden que, en la mayoría de los casos que se presentan, la negativa es lo habitual.

Mientras llega la documentación, además del trabajo y de jugar con su hijo, dedica el tiempo a estudiar español –«me gusta mucho aprender español»– y a dar paseos «para no pensar en cosas malas».

Vivir y formarse, a la espera del asilo

El Centro de Refugiados de Cruz Roja es un no parar. Residentes, trabajadores, voluntarios... La actividad es constante durante las 24 horas de los siete días de la semana. Hasta 200 personas se movilizan en estas instalaciones, que son tanto hogar como lugar de atención y formación para personas extranjeras que han solicitado asilo y están a la espera de conocer la decisión del Gobierno.

En total, cuentan con 54 plazas para extranjeros que están en este proceso otras 60 para quienes están preparándose ya para iniciar su vida. Aprenden el idioma, si no lo hablan, ya que es el primer paso para la integración. El segundo, es conseguir trabajo, para lo que también se ofrece formación desde la entidad.

«Cada persona tiene su propio itinerario», explica Raquel Curiel, directora del Centro de Migraciones de Cruz Roja, quien indica que, desde el Gobierno, suele haber más «agilidad» a la hora de denegar las peticiones de asilo que en aprobarlas. Los ciudadanos de Mali, Ucrania o Afganistán que consiguen llegar a España son quienes más rápidamente logran este permiso en la actualidad por la situación de aquellos países.

En caso de negativa, las personas en el programa deben abandonar en dos semanas el centro, independientemente de sus circunstancias, con o sin menores a cargo. «Hay gente que se va a su país», señala la directora.