Juzgan a una pareja de Almería acusada de estafar 51.400 euros con pedidos en una 'app' y una tarjeta ajena La mujer de la pareja habría conseguido hacerse con los datos de la tarjeta de crédito de la víctima durante el tiempo que estuvo trabajando como camarera en un bar de El Ejido

Miércoles, 15 de octubre 2025

La Sección Tercera de la Audiencia de Almería va a acoger este jueves el juicio contra una pareja acusada de gastarse más de 51.400 euros de un hombre al que sustrajeron su número de tarjeta bancaria a través de casi 1.400 pedidos que realizaron a través de una aplicación de reparto de comida a domicilio y otros productos servidos por 'riders'.

La Fiscalía solicita en su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, que se imponga a cada uno de los acusados seis años de prisión por un delito continuado de estafa así como una multa de 12 meses a razón de una cuota diaria de 12 euros, además de indemnizar a la víctima con la cantidad estafada.

La acusación señala que habría sido la mujer de la pareja quien habría conseguido hacerse con los datos de la tarjeta de crédito de la víctima durante el tiempo que estuvo trabajando como camarera en un bar de El Ejido, entre mayo y junio de 2021.

Con los números en su poder, la pareja habría obtenido un «beneficio patrimonial ilícito» al vincular los datos de la tarjeta con una aplicación de pedidos a domicilio. En este sentido, la aplicación quedó asociada al correo electrónico de la mujer y al número de teléfono del hombre, si bien cada uno de los acusados habría instalado la 'app' en sus respectivos teléfonos.

Los pedidos se dieron de manera recurrente durante más de un año, entre junio de 2021 hasta julio de 2022; tiempo en el que los acusados habrían realizado compras con la aplicación mientras estuvo vinculada a la tarjeta del acusado, con un total de 1.385 operaciones, esto es, con una media de más de 100 pedidos mensuales.

Los cargos realizados sin su consentimiento no fueron percibidos por la víctima hasta el 29 de julio de 2022. En total, se produjo un perjuicio patrimonial con este tipo de compras cifrado en 51.464,92 euros, los cuales reclama. El juicio está previsto a partir de las 10:00 horas.