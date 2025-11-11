Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

R. I.

Juzgan este miércoles a un hombre acusado de apuñalar a otro en un bar de Gádor el día de Año Nuevo

La Fiscalía va a solicitar 12 años de prisión para el acusado que esgrimió una navaja «de grandes dimensiones» contra un hombre y «le apuñaló en el costado», por la espalda

E. P.

Almería

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:58

La Audiencia Provincial de Almería va a acoger este miércoles el juicio contra un hombre acusado de intentar matar de una puñalada a otro en ... un bar de Gádor el día de Año Nuevo de 2024, donde se inició una disputa en la que también habría herido a otra persona con la navaja que portaba.

