Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fachada de la Audiencia Provincial. N. E.

Juzgan este martes al acusado de insultar y escupir a una mujer trans que fue a una misa de Falange en Almería

El hombre junto a un acompañante le dijo frases como «fuera travelos de la Falange» o «¿cómo puede haber maricones en un partido católico?»

E. P.

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:08

Comenta

Un hombre se enfrenta a un juicio este martes en el que la Fiscalía pide para él 16 meses de prisión por supuestamente insultar, escupir ... y vejar junto con otras personas no identificadas a una mujer transexual a la que habrían increpado por su participación en un acto religioso junto a compañeros del partido político Falange Española de las JONS.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El presupuesto de 2026 de Roquetas prevé 129 millones de euros, un incremento de más de un 4%
  2. 2 Un muerto y un evacuado al hospital tras la llegada de una patera con 25 varones a Mojácar
  3. 3 El Ejido destina más de 320.000 euros a la instalación de 33 cámaras de seguridad
  4. 4 Endesa finaliza su concesión en el Puerto de Carboneras tras el cierre de la central térmica Litoral
  5. 5 El K-Pop llega a Vícar con clases de baile y un musical
  6. 6 Roquetas vive una gran noche en Negro con pasacalles y terror
  7. 7 Vícar homenajea a Anastasia Dmyitriv dando su nombre a la Piscina Municipal
  8. 8 Laroya contará con un nuevo consultorio médico municipal
  9. 9 El huerto urbano de la Plaza de Toros, cerca de ser realidad
  10. 10 La Mojonera mejora el Centro Cultural con trabajos de mantenimiento para reforzar la seguridad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Juzgan este martes al acusado de insultar y escupir a una mujer trans que fue a una misa de Falange en Almería

Juzgan este martes al acusado de insultar y escupir a una mujer trans que fue a una misa de Falange en Almería