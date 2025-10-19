Juzgan este lunes a un hombre por insultos racistas a un monitor de fútbol en un partido infantil El acusado se encontraba en el campo de fútbol de San Juan de los Terreros, en Pulpí, donde asistía a un partido dentro de un torneo infantil de la categoría cadete, sobre las 20,30 horas del 7 de julio de 2023

La Audiencia Provincial de Almería va a acoger este lunes un juicio contra un hombre para el que la Fiscalía solicita 16 meses de prisión acusado de haber dirigido insultos y expresiones racistas contra un entrenador de fútbol infantil delante de los 20 menores que jugaban el torneo, tanto en el transcurso del partido como al finalizar el encuentro.

El Ministerio Público atribuye al acusado un delito de odio tipificado en el artículo 510.2.a del Código Penal que castiga con hasta cuatro años de cárcel a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo con sus manifestaciones por motivos religiosos, de raza, ideología o identidad sexual, entre otros.

El acusado se encontraba en el campo de fútbol de San Juan de los Terreros, en Pulpí, donde asistía a un partido dentro de un torneo infantil de la categoría cadete, sobre las 20,30 horas del 7 de julio de 2023, según recoge el escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press.

A lo largo del partido, el acusado habría arremetido contra el entrenador de fútbol, desde cierta distancia durante el encuentro, como al finalizar la cita deportiva, cuando se habría encarado al mismo «de forma muy agresiva».

En este sentido, le habría espetado «en voz alta» y «en reiteradas ocasiones» frases como «negro de mierda, tu sueldo sale de mis impuestos, voy a hablar con el alcalde para que te despida del Ayuntamiento».

El fiscal sostiene que el acusado habría realizado dichas expresiones con el fin de «humillar, menospreciar y lesionar la dignidad» del afectado, natural de Ecuador, ya que los supuestos insultos y las degradaciones se habrían realizado además «delante de varios trabajadores» municipales así como de «un total de 20 niños en edades comprendidas entre los 12 y 14 años» y sus familias.

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía también pide que se condene al acusado a una multa de 12 euros diarios durante nueve meses y lo inhabilite a un tiempo superior en tres años a la pena de cárcel que se le imponga para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre.

Junto con estas penas accesorias, el Ministerio Público solicita que el acusado abone una indemnización de 2.000 euros al perjudicado en concepto de daños morales. El juicio está previsto a partir de las 10,00 horas en la Sección Tercera de Almería.

