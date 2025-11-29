Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un jurado enjuiciará por asesinato a los hermanos acusados del crimen de la gasolinera de Berja

Los sospechosos huyeron rápidamente del lugar en dirección a El Ejido, lo que motivó un amplio despliegue policial para su localización que permitió dar con el vehículo en las horas posteriores

Europa Press

Almería

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:19

Un tribunal de jurado será el encargado de enjuiciar a los hermanos M. A. F. C. y C. J. F. C. como presuntos autores del ... asesinato que tuvo lugar el pasado 2 de mayo contra J. G. M., un hombre de 37 años perteneciente a un clan rival, quien recibió cinco disparos a corta distancia cuando se encontraba en la puerta de un bar situado en una gasolinera de Berja.

