Un jurado enjuiciará por asesinato a los hermanos acusados del crimen de la gasolinera de Berja

Un tribunal de jurado será el encargado de enjuiciar a los hermanos M. A. F. C. y C. J. F. C. como presuntos autores del ... asesinato que tuvo lugar el pasado 2 de mayo contra J. G. M., un hombre de 37 años perteneciente a un clan rival, quien recibió cinco disparos a corta distancia cuando se encontraba en la puerta de un bar situado en una gasolinera de Berja.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que las acusaciones han concretado los delitos que atribuyen a los hermanos durante la comparecencia desarrollada esta semana en la Sección Civil y de Instrucción en el Tribunal de Instancia 1 de Berja, toda vez que la defensa solicitó el sobreseimiento.

Además del fallecido, durante el ataque también resultó herido por un disparo en el brazo el hermano del asesinado, que fue derivado al Hospital de Poniente. En el lugar de los hechos también estaba el hijo menor del finado, de 13 años, quien resultó ileso físicamente.

La Fiscalía achaca a ambos acusados, en prisión provisional desde el 22 de mayo, un presunto delito de asesinato ante crimen que se habría dado, conforme a los indicios que obran en la causa, mediante un ataque sorpresivo, previamente planeado y para el que se habrían servido de un arma de fuego a fin de asegurarse su resultado.

Asimismo, la acusación particular que ejerce el letrado Javier Salvador, del despacho Aránguez Abogados, también informó de su petición ante un delito de asesinato por el crimen y de un segundo delito de asesinato en tentativa agravado que se habría cometido contra el menor, al entender que también hubo un intento de arrebatarle la vida.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 15.50 horas del 2 de mayo en la rambla de la Juvilla, a las afueras del casco urbano de Berja, donde J. G. M. almorzaba con familiares en un bar de la estación de servicio donde fue atacado en las puertas del establecimiento.

Según las pesquisas policiales, los investigados se habrían dirigido hasta el lugar de los hechos a bordo de la furgoneta de uno de ellos armados con una pistola que, según los testigos, habrían empleado contra la víctima sin bajarse del vehículo.

En este sentido, la víctima falleció prácticamente al instante debido a un shock hipovolémico derivado de uno de los disparos que recibió a la altura del costado izquierdo, considerado «mortal de necesidad». Asimismo, se contabilizaron otros cuatro tiros, a apenas un metro de distancia, que le fueron dados por la espalda.

Los sospechosos huyeron rápidamente del lugar en dirección a El Ejido, lo que motivó un amplio despliegue policial para su localización que permitió dar con el vehículo en las horas posteriores. El seguimiento realizado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil permitió el arresto de ambos sospechosos 18 días después de los hechos.

La investigación que atribuye este crimen a un posible ajuste de cuentas a raíz de los hechos que tuvieron lugar en la Loma de la Mezquita de El Ejido el pasado mes de marzo, cuando un familiar del fallecido de la gasolinera mató a tiros --justo antes de suicidarse-- al hijo y sobrino de 16 años de los ahora investigados.