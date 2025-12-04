Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Exterior de la Audiencia Provincial de Almería. R. I.

El jurado declara culpable, de nuevo, al acusado del crimen de la lotera de Albox

El juicio tuvo que ser repetido por orden del TSJA, que vio falta de motivación en la primera condena, también inculpatoria

E. P.

Almería

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:04

Comenta

Un tribunal de jurado ha declarado culpable a A. G. F. de haber matado a la lotera de 74 años de Albox para robarle durante ... la madrugada del 10 de septiembre de 2021 antes de que sufriera un accidente de tráfico con un vehículo que había sido robado en la misma noche del crimen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

