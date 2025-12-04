El jurado declara culpable, de nuevo, al acusado del crimen de la lotera de Albox

Un tribunal de jurado ha declarado culpable a A. G. F. de haber matado a la lotera de 74 años de Albox para robarle durante ... la madrugada del 10 de septiembre de 2021 antes de que sufriera un accidente de tráfico con un vehículo que había sido robado en la misma noche del crimen.

El jurado, por mayoría, ha determinado la autoría del encausado durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Almería después de que el TSJA ordenara repetir la vista oral al considerar que el primer fallo, también inculpatorio, no se encontraba suficientemente motivado.

En concreto, los miembros del tribunal que preside la magistrada Soledad Balaguer ven por mayoría de votos al acusado de los delitos de homicidio y de robo con violencia, sentido en el que además se oponen a la suspensión de pena o indulto. La Fiscalía solicita la imposición de 17 años de prisión por estos hechos.

El veredicto, pronunciado a última hora de la tarde de este miércoles, rechaza la versión de que el crimen de la mujer se produjera cuando el hombre ya había sido detenido por un accidente de tráfico que tuvo esa misma madrugada con un coche robado ante indicios revelados durante el juicio, más allá de que la data de la muerte no pudiera ser precisada con exactitud por los forenses.

El jurado ve probado que el acusado, quien conocía a la víctima por dedicarse a la venta ambulante de lotería y residir a escasos 200 metros de su vivienda, se dirigió a la casa de la misma en la madrugada del 9 al 10 de septiembre de 2021, entre las 2.30 y las 4 horas, a sabiendas de que residía sola en su vivienda.

Así, señalan que la intención del procesado, como consumidor de estupefacientes, era robar a la mujer porque sabía que la víctima solía tener dinero en efectivo de la venta de lotería. Así, cuando la víctima abrió la puerta, el acusado le asestó «múltiples puñaladas» con un cuchillo o una navaja con la intención de acabar con su vida.

El jurado apunta que, una vez que la mujer se hallaba tendida en el suelo víctima de la agresión, el acusado se apoderó de un bolso con dinero y objetos de valor antes de marcharse de la vivienda.

Las declaraciones de los testigos y los indicios hallados en el lugar del crimen revelaron que el candado con la llave y la cadena de la cancela con la que la mujer cerraba su casa no estaban forzados, lo que indica que la mujer, apenas vestida, habría abierto la puerta en mitad de la noche al conocer al atacante.

En el mismo sentido, aunque los agentes que inspeccionaron la vivienda no localizaron indicios de que hubiera sido registrada a fondo, el bolso de la mujer, que contenía dinero y lotería, habían desaparecido, toda vez que el acusado cuenta con antecedentes penales de robo con fuerza.

Del mismo modo, inciden en que las pruebas de ADN revelaron coincidencias entre el perfil del acusado y las muestras obtenidas bajo las uñas de siete dedos de la víctima. El jurado recalca que no pudo ser ningún otro familiar del sospechoso conforme a la investigación de la Guardia Civil, ya que el padre del encausado había fallecido y el hermano vivía en otra localidad y no guardaba relación con la lotera.

Apunta además que la víctima fue vista con vida hasta que el acusado tuvo un accidente de tráfico en la misma madrugada de los hechos con el coche robado, cuya denuncia al respecto se puso sobre las 3,00 horas. Algunos testigos lo vieron conducir el coche para «pillar droga» entre las 1,00 y las 4,00 horas, cuando iba «muy nervioso».

Asimismo, tras su arresto por el accidente, el hombre realizó una llamada a su madre a la que pidió que le comprar ropa y que «quemara» el resto de sus prendas, según la Guardia Civil. Para el jurado, esta petición «solo tiene sentido si pensaba que tenía restos de sangre de la víctima en la ropa».

La mujer de 74 años falleció a consecuencia de la agresión que sufrió, con una decena de puñaladas en el cuello y el tórax, entre otras heridas derivadas de la acción de defenderse. El examen forense del cuerpo, que no fue hallado hasta las 14,00 horas del día 10, determinó que la causa de la muerte fue un shock hemorrágico por los cortes en el cuello.

Los miembros del jurado consideraron, como atenuante, que el momento de los hechos el acusado tenía ligeramente disminuida la capacidad para controlar sus actos y la lucidez necesaria para comprender lo que hacía por haber consumido sustancias estupefacientes, a las que era adicto. El juicio ha quedado visto para sentencia.